NAMAMIO SAM GA I PUCAO U GLAVU: Plačeni ubica Čaba Der otkrio ŠOKANTNE DETALJE likvidacije biznismena u Budimpešti!

Policajci naoružani dugim cevima, sa šlemovima i u punoj opremi, odveli su ga na mesto zločina kako bi na samom kraju istrage koja je vođena još jednom rekonstruisali ceo događaj.

Sakrivao tragove

- Došao je belim "mercedesom ML" - čuje se na snimku mađarske policije kako Čaba Der počinje svoje priznanje, dok ga specijalci vode vezanog lisicama i sa pancir prslukom.

- Auto je bio okrenut u pravcu šume. Ne sećam se detalja, jer nisam obraćao pažnju na njih - odgovorio im je na mađarskom jeziku na pitanje da li se seća registracije automobila.

Pucao i ubijao po Evropi Napadi u Beogradu, Amsterdamu i Barseloni Čaba Der, podsetimo, sumnjiči se da je u Beogradu ubio Nebojšu Markovića u Ulici Rajka od Rasine. Izašao je iz automobila dok je Nebojša stavljao kolica za bebu u svoj gepek i usred bela dana iz pištolja sa prigušivačem u njega ispalio hitac. On se sumnjiči i da je 28. avgusta 2017. u Barseloni pokušao da ubije Nebojšu Stojkovića Stojketa, kao i da je u julu naredne godine u Amsterdamu likvidirao hrvatskog biznismena Ivana Serdarušića. On je pred sudom u Mađarskoj priznao ubistva u Beogradu i Amsterdamu. foto: Screenshot

Podsetimo, Čaba se sumnjiči da je biznismena namamio da dođe i sastane se s njim na periferiji glavnog grada Mađarske tako što mu je ponudio na prodaju 11 kilograma kokaina. Međutim, prema sopstvenom priznanju, Čaba je u torbu umesto kokaina stavio zaslađivač u pakovanjima od po jednog kilograma.

Kada su se našli, Laslo V. je nameravao da proveri kvalitet droge, ali ga je Čaba tada navodno primorao da klekne i pucao mu u glavu. Telo biznismena je, podsetimo, pored potoka pronašla žena koja je šetala psa.

- Razgovarali smo o 11 kilograma kokaina, ali to je bio samo povod da ga namamim i ubijem. On je meni u Mađarskoj bio velika pretnja, jer je mojim neprijateljima u ovoj zemlji davao logističke savete kako da me ubiju. Kada sam ga ubio, telo sam odvukao u pravcu potoka, a torbu koju sam nosio sakrio sam ispod cevi i pokrio travom i korovom - vidi se na snimku mađarske policije kako Čaba, kog specijalci ni na trenutak ne ispuštaju iz ruk,u šeta po šipražju i sa lisicama na rukama pokazuje lokacije na kojima je ubio i sakrio tragove posle zločina.

Nosio periku

- Torbu sam sakrio i ostavio jer sam se plašio da je ne vidi moja devojka. Oružje iz kog sam pucao sam zakopao u šumi - detaljno je priznao likvidaciju mađarskog biznismena Der, poznat po nadimku "nasmejani ubica".

Šef mađarske policije On je serijski ubica! - Čaba je hladnokrvni serijski ubica - rekao je pre nekoliko dana na konferenciji Šandor Gal, šef mađarske policije, i naveo da je policijska istraga završena i da su svi dokazi protiv Dera predate tužilaštvu.

Podsetimo, Čaba Der, kog Mađari zovu još i "vojvođanski atentator", uhapšen je 1. marta u jednom hotelu u Pragu. Lisice su mu stavljene u hotelskoj sobi, a kod njega su pronađena dva pištolja, prigušivač, municija, kao i oprema za maskiranje - perika i naočare, pa se sumnjalo da je pripremao novu likvidaciju. Njegovo izručenje tada je tražila i Srbija, ali je on na saslušanju izjavio da ne želi da bude izručen našoj državi, već Mađarskoj.

