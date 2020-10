MISTERIOZAN NESTANAK ČETVORICE MUŠKARACA POVEZANIH SA PODZEMLJEM: Posle likvidacije škaljaraca u Grčkoj njima se gubi svaki trag!

Lazar Vukićević (31), navodni navijač Crvene zvezde, koji je prošle godine preživeo bombaški napad, nestao je pre tri dana u Beogradu i nije jedina osoba koja se dovodila u vezu s podzemljem, a kojoj se u poslednja tri meseca izgubio svaki trag.

Misteriozno su iščezla još trojica muškarca - Podgoričanin Savo L., Novosađanin Ljubomir Lainović i Beograđanin Goran Veličković Goksi.

On ubijen, sin mu nestao Branislav Lainović

- Porodica Sava L. prijavila je crnogorskoj policiji da je on nestao. Podgoričanin je u bezbednosnim krugovima Crne Gore bio označen kao osoba bliska škaljarskom klanu. Međutim, navodno je promenio stranu, pa je od saradnika škaljarskog klana postao njihov tiper. Postoje sumnje da je suparničkom klanu odao lokaciju na kojoj su se skrivale vođe „škaljaraca“, pa su u januaru u Atini likvidirani Igor Dedović i Stevan Stamatović, a u julu na Krfu i Alan Kožar i Damir Hadžić - pisali su crnogorski mediji, pozivajući se na dobro obaveštene izvore.

Kako su naveli, postoje i neke indicije da je Savo L. posle zločina na Krfu otet i ubijen u Španiji.

Negde u to vreme, početkom avgusta, počele su da kolaju priče da je i Ljubomir Lainović, sin ubijenog kriminalca Branislava Lainovića Dugog, doživeo sudbinu Sava L.

- Lainović mlađi se u javnosti poslednji put pominjao prošle godine, kada je pobegao iz kućnog pritvora u kom je bio zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu navijača Rada Petra Arsića. U međuvremenu je na sudu oslobođen za to delo i do avgusta se nije pominjao. Međutim, nakon egzekucije na Krfu, podzemljem je počelo da se šuška da je otet, mučen i likvidiran na tajnoj lokaciji, što još uvek nije potkrepljeno dokazima - kaže izvor.

KRIMINOLOG

Više mogućih scenarija

foto: Beta

Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da razlog za nestanak dvojice navijača može da bude različit.

- Kao najgore što je moglo da se desi jeste to da je reč o likvidacijama. Moguće da su se zamerili nekome ili prevarili one koji rade sa drogom, jer kod njih se takve stvari ne praštaju. S druge strane, postoji mogućnost da su pobegli, ukoliko su saznali da im preti opasnost. Treće, može da bude i to da su kidnapovani - objašnjava Radovanović.