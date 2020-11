FBI RAZOTKRIO PLJAČKU NIŠKIH HAKERA: 11 programera optuženih da su prevarili Amerikance za 70 miliona dolara biće izručeni SAD

Viši sud u Beogradu u ponedeljak je objavio da je veće Specijalnog suda zaključilo da se 11 srpskih državljana sumnjiči da su prevarili građane Severnog Teksasa za 70 miliona dolara.

"Blic" je imao uvid u zahtev koji je razmatran, a u kojem se navodi kako je ova grupa hakera delovala. Kao glavni dokaz, priložena je izjava predstavnika FBI koji je radio na njihovom slučaju, dok su materijalni dokazi koji postoje samo taksativno nabrojani.

Kako stoji u zahtevu koji je dostavljen srpskom pravosuđu, a koji je napisao pomoćni tužilac SAD u slučaju protiv optuženih hakera, on je radeći na ovom slučaju upoznao optužbe i dokaze protiv osumnjičenih do kojih su došli tokom istrage. Utvrđeno je da je grupa koja je brojila 11 članova delovala od januara 2014. do juna 2020. godine.

"Optuženi su pomogli da se naprave i reklamiraju lažne investicione platforme za binarne opcije i rudarenje kripto valuta. Investitori bi dobili korisničko ime i šifru za uvid u investiciju preko interneta. Nakon što bi se upisali u svoj račun, investitori bi videli da im prihodi od investicija rastu, dok se u stvarnosti nije odvijala nikakva trgovina sa njihovim investicijama nego bi one bile potrošene na lične troškove i isplate provizije", navodi se u zahtevu.

Kao vođa ove grupe navodi se Kristijan K, koji je izdavao direktive za izdavanje platformi i naređenja u vezi s otvaranjem i zatvaranjem novih ličnih investicionih platformi. Za registraciju i imena domena investicionih platformi, koristio je lično ime i pseudonim svoje supruge Ksenije K.

- Razvijali su veb-stranice povezane s lažnim investicionim platformama obavljajući lažne trgovačke aktivnosti, praveći lažnu evidenciju o povlačenju sredstava izdavajući lažne priznanice o finansijskim transakcijama preko interneta, koristeči lažne imejl adrese, lažne pasoše i vršeći registraciju veb-stranica povezanih s lažnim investicionim platformama sa lažnim imenima.

Krisijan K. i njegovi saradnici komunicirali bi s investitorima pod lažnim imenima preko mejla kako bi investitore uputili u investiranje njihovog novca preko platformi.

- Oni bi pravili grupne pozive s investitorima u toku kojih bi sebe i svoje zanimanje pogrešno predstavili kako bi ih prevarili. Oni bi uputili investitore u Severnom Teksasu da elektronski pošalju svoje investicije na račun jedne međunarodne banke koji je bio povezan s Kristijanom i Ksenijom. Oni su isplaćivali provizije ostalima za prihode koji su ostvareni zahvaljujući njihovim saradnicima u mreži - navodi američki tužilac, i dodaje da je tužbeni zahtev koji je podnet protiv 11 srpskih državljana formalna tužba koju pokreće velika porota.

- Federalna porota koja je zasedala 7. jula predala je dopunski tužbeni zahtev u vezi s krivičnim predmetom zbog zavere koja uključuje elektronsku komunikaciju. Oni nisu ranije krivično gonjeni ni osuđivani te se traži njihovo izručenje. SAD će izneti dokaze koji će dokazati napravljene prekršaje u ovom predmetu tako što će predstaviti izveštaje sa bankovnih računa evidenciju sadržaja mejla, dokaze sa društvenih mreža, komunikaciju za slanje poruka preko interneta, izjave žrtava, evidenciju koju pružaju preduzeća za pružanje internet usluga i izjave svedoka - naveo je američki tužilac koji je kao spisak dokaza naveo - dopunski tužbeni zahtev izdat 8. jula 2020, naloge za hapšenje optuženih, zakone, izjavu pod zakletvom koju je dao specijalni agent Den Piteri iz FBI, kao i fotografije svih optuženih.

Jedan osumnjičeni, A. S, ranije je dao saglasnost za izručenje, pa je sud ranije utvrdio da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje po pojednostavljenoj proceduri.

Jučerašnjom odlukom sud je utvrdio da su ispunjene pretpostavke za izručenje Kristijana Krstića, njegove supruge Ksenije, A. K, M. P, U. S, N. K, A. S, M. M, N. D, B. R. i N. M, radi vođenja postupka pred Okružnim sudom u Severnom okrugu u Teksasu.

Kurir.rs/Blic

Foto Shutterstock

Kurir