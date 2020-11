GOVORIO SAM JOJ, SINE UBIĆE TE KAD TAD! Otac Sare koja je pronađena mrtva u kući otkrio u kakvom je PAKLU ŽIVELA

Međutim prvobitna informacija bila je da ju je njen nevenčani suprug Vladimir M. (40) ubio, zbog čega je uhapšen, jer je Sara imala brojne povrede i ugrize po telu i glavi. Kada je završen obdukcioni nalaz, ispostavilo se da povrede nisu izazvale smrt.

Kako su komšije ispričale za medije, ali i kako je utvrđeno istragom, Vladimir je Saru godinama unazad tukao i zlostavljao, međutim on nikada zbog toga nije kažnjen. Svaka prijava je povučena, a pored toga što je tukao suprugu, nasrtao je i na sopstvenu majku. Protiv njega je trenutno pokrenuta istraga zbog nasilja u porodici.

Da ju je nevenčani suprug fizički zlostavljao i ranije, potvrdio je i njen otac Goran R, koji je u inostranstvu saznao da mu je ćerka preminula.

- U šoku sam... Ja sam u Mađarskoj i tako sam nemoćan... Izgubio sam dete. On je nju ubio planski, on joj je sigurno ubrizgao neku supstancu da bi imao alibi, nakon što ju je ubio. On će biti na slobodi, a moje dete će u grob - rekao je njen otac za Blic.

Kako objašnjava Goran, Vladimir je tukao i zlostavljao čitavu svoju porodicu, kao i Saru. Inače, njih dvoje bili su u braku nešto više od 5 godina i imaju dvoje dece, koji su posle majčine smrti smešteni u hraniteljsku porodicu.

- Stalno sam joj govorio: "Sine ostavi ga, ubiće te kad tad." Ona nije smela... Jednom joj je čak i vilicu slomio - kaže njen otac.

Sara R. se prema priči njenog oca plašila svog nevečnanog suprugu, jer je stalno pretio njenoj porodici tako što je govorio da će silovati najmlađu Goranovu ćerku, tačnije Sarinu sestru koja je u hraniteljskoj porodici.

- On je mogao da je ubije pa da nađe gram heroina, ubrizga joj i to je to - uporno tvrdi Sarin otac.

Podsetimo, upravo je Vladimir M. u utorak ujutru zatekao Saru mrtvu i nakon toga pozvao policiju. Ovaj slučaj preuzelo je Osnovno javno tužilaštvo u Jagodini.

