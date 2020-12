MORALA SAM DA GA UBIJEM, MUČIO ME JE 2 GODINE: Baka Coka se po izlasku iz zatvora POVERILA PRIJATELJU! Pričali su o ubistvu...

Ubistvo investitora Zorana Trifunovića na Zvezdari koje je počinila Stojanka Stojanović, Baka Coka, dan danas deli javnost. Većina je naziva herojem Srbije i paradigmom borbe za pravdu, ali jedan deo građana osuđuje njen čin.

Stojanka se neposredno po ubistvu poverila svom prijatelju.

Rekla mi je: "Ja sam morala da ga ubijem, on je mene mučio dve godine. Nisam više mogla da izdržim" i ja sam joj verovao. Žao mi je što je naudila sebi, ali verujem da nije mogla više, rekao je prijatelj Baka Coke.

Dve godine po ubistvu, Stojanka Stojanović (72) izvršila je samoubistvo u svojoj kući u Ulici Olge Jovanović u Beogradu. Ona je nasred ulice, hicima iz pištolja ubila investitora Zorana Trifunovića, sa kojim je godinama bila u sukobu oko placa na kom se nalazi njena porodična kuća. Da je starija Beograđanka hladnokrvno izrešetala muškarca na ulici, pa pištolj stavila u ceger i otišla kući da spava, otkriveno je kada je policija pregledala snimke sa sigurnosnih kamera na kojima se jasno vidi kako se odigrao zločin.

Stojanović je nakon toga uhapšena i neko vreme je provela u pritvoru, međutim pre nekoliko meseci puštena je u kućni pritvor sa nanogicom zbog svojih godina i bolesti. Ona je juče izvršila samoubistvo u svom domu tako što je sebi zarila nož u grudi. Prema nezvaničnim informacijama, ostavila je oproštajno pismo u kom je navela da više "nije mogla da izdrži pritisak zbog svega što se dešavalo".

Njen dugogodišnji poznanik i prijatelj ispričao je za Blic da Stojanka, ili baka Coka kako je i on uvek zvao, nakon izlaska iz pritvora nije bila ista osoba.

- Često je izlazila, išla do prodavnice, ali to više nije bila ta stara osoba... - kaže on.

Komšija kaže da su se viđali često otkad je izašla iz pritvora, ali napominje "nije bilo kao ranije".

- Slabije je izlazila. Nije ona baš poštovala vreme kada je smela da izlazi zbog nanogice, viđao sam je i dok šeta ili u prodavnici - navodi on.

Kako kaže, u jednom od razgovora otkrila mu je i zbog čega je hladnokrvno ubila investitora.

- Kad je došla iz pritvora u kućni, rekla mi je da je to morala da uradi. "Mučio me je dve godine, nisam mogla da izdržim". Rekla mi je to i ja sam joj poverovao - kaže prijatelj.

Kako navodi, zločin ju je promenio i nakon toga je jednom već pokušala da se ubije.

- Jednostavno žena nije bila dobro - rekao je on.

Komšije se, kažu, nisu žalile na nju. Uvek je htela svima da pomogne.

- Ja jednu lošu reč nemam da kažem za nju, a to što je uradila... verujem da nije mogla da živi od njega... Sećam se da je jednom kad su nekog dečka iz ulice hteli da isele iz kuće, Coka prvi skočila i govorila kako nikoga ne može niko da izbaci. Svi u kraju su uglavnom starosedeoci i svi znaju kakva je Coka bila. Žao nam je što se ubila - kažu komšije.

Podsetimo, Stojanka Stojanović je preksinoć pronađena mrtva u svojoj kući na Zvezdari. Samoubistvo je izvršila tako što je sebi zarila nož u grudi.

Slučaj baka Coke ostao je upamćen kao zločin koji je oštro podelio srpsku javnost - na one koji u njenom činu vide "samoodbranu od višegodišnjeg zlostavljanja bahatog investitora", i one koje smatraju da je uprkos svemu, ona drugom ljudskom biću oduzela život, i da zbog toga mora da odgovara.

Stojanki Stojanović je zbog ubistva investitora pretilo 15 godina robije.

