TRAGEDIJA: Muž i žena se dogovorili da zajedno odu u smrt zbog bolesti

Dušan Jekić (83) iz Novog Sada ubio je juče hicem iz pištolja svoju suprugu Dušanku (85), pa ispalio sebi metak u glavu u dvorištu porodične kuće u Ulici Nova na Petrovaradinu.

Kako saznajemo, supružnici su se najverovatnije dogovorili da zajedno odu u smrt.

Ćerku poslali u banku

u ovom dvorištu je Dušan ubio Dušanku, pa presudio sebi foto: Staša Keneški KURIR TV

- Dušanka je bila teško bolesna, imala je izuzetno jake lekove. Bolest ju je toliko iscrpla da je bila skoro nepokretna i bespomoćna. Sve vreme o njoj je brinuo suprug Dušan, koji je i sam bio krhkog zdravlja. Pretpostavlja se da su se supružnici zajedno odlučili na ovaj stravični korak - kaže izvor upoznat sa slučajem i dodaje: - Čini se da su njih dvoje sve isplanirali. Ćerku su poslali u banku da im podigne novac, najverovatnije kako bi ostali sami i kako bi je poštedeli patnje i muke. Za to vreme Dušan je izneo dve stolice u dvorište i okrenuo ih je prema kući. Seli su na njih, okrenuli su se jedno ka drugom. Opraštali su se, ali su navodno bili odlučni u svojoj nameri. Supružnici su se na ovaj korak verovatno odlučili jer nisu videli izlaz iz svoje situacije. - Dušan je uzeo pištolj i ispalio hitac u Dušanku, koja je preminula na mestu. Uplašio se kad je video krv i shvatio da je mrtva, ali je želeo da ispuni dogovor i ubrzo je pucao i sebi u glavu - kaže izvor. Dušan i Dušanka zatečeni su na stolicama ispred kuće, a on je davao znake života. - Hitna ga je odvezla u Klinički centar Vojvodine, ali je on ubrzo po prijemu izdahnuo - kaže sagovornik.

Velika ljubav

Komšije bake i deke juče su bile šokirane, a za Jekiće imaju samo lepe reči. - Neverovatno! Užas jedan, ta porodica je skromna i divna. Nikad nije bilo problema s njima. Nije bilo ni ružnih reči između njih dvoje, a kamoli nasilja. Iz njihovog dvorišta se ni povišen ton nikada nije čuo. Sigurni smo da su se oni dogovorili da odu zajedno u smrt. Prevelika je to tuga, ali ako su tako želeli, neka putuju, umorili su se - kaže komšija, dok drugi dodaje: - Dušan je govorio da će se ubiti. Njemu je teško palo što mora da gleda kako je njegova žena bespomoćna i što pati, a on ne može nikako da joj pomogne. Velika je to bila ljubav, mnogo su se voleli. Ipak, niko se nije nadao ovome.

Komšije Ćerka ih našla Prema rečima komšija, niko od njih nije čuo pucnje. - Čuli smo šta se dogodilo tek kad smo videli policiju i Hitnu pomoć. Bili su sami kod kuće, navodno ih je ćerka s kojom žive pronašla takve. Bili su vredni domaćini, poštena kuća, izbegli su iz Hrvatske i doselili su se ovde pre mnogo godina - kaže komšija.

