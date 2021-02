PROGOVORIO OČUH LIKVIDIRANOG USKOKOVIĆA: Zoran nije bio kriminalac, šta ima veze šta mu je bio otac, pa on ga se i ne seća!

Ovo za Kurir sa suzama u očima kaže Siniša, očuh Zorana Uskokovića (22), koji je u petak kasno uveče ubijen iza supermarketa na Kanarevom brdu u Beogradu, na samo 50 metara od stana u kom je živeo s porodicom.

uviđaj na mestu ubistva foto: Ana Paunković

Uskoković mlađi sin je Zorana Uskokovića Skoleta, koji je ubijen u filmskoj poteri aprila 2000. godine na Vidikovcu, i to nedaleko od mesta na kom mu je likvidiran naslednik. Skoleta su navodno ubili pripadnici zemunskog klana, jer se u to vreme pronela priča da je on organizovao ubistvo Željka Ražnatovića Arkana 15. januara 2000. u hotelu "Interkontinental".

očuh sa slikom u rukama foto: Ana Paunković

Očuh Zorana mlađeg priča za Kurir da njegov pastorak nikome ništa nažao nije učinio.

- Od njegove druge godine sam s njim, zvao sam ga "najbolji". Ne znam šta da kažem. Policija je dolazila kod nas, a čujem da su išli i kod komšija. Oni imaju neke sumnje, postoje i snimci s kamera - priča očuh držeći čvrsto u rukama Zoranovu uramljenu fotografiju.

ruže za Zorana foto: Ana Paunković

U stanu Uskokovića juče je bila i njegova bliska rođaka, koja tvrdi da porodica ne može ni da pretpostavi šta bi mogao da bude motiv za ovu brutalnu likvidaciju.

"Starac" mu pucao u lice Ubistvo Skoletovog sina je, sudeći po do sada prikupljenim tragovima, delo profesionalca. Naime, policija ima video-snimak likvidacije, na kom se vidi kako mlađi muškarac, maskiran u starca sa štapom u ruci i šubarom na glavi, iz blizine puca Uskokoviću u lice. - Napadač je nekoliko sati čekao sakriven da Zoran dođe kući i parkira auto. Uskoković ga nije ni primetio kad mu je prišao, jer je gledao u telefon. Na snimku se jasno vidi lice napadača, jer je iza Uskokovića bila upaljena lampa. U blizini je pronađen i otisak stopala u blatu, tako da je policija već na tragu osumnjičenom - kaže izvor iz istrage.

- Ne mislimo da je to zbog osvete, ali opet ne znamo ništa. Policija zaista radi na slučaju. Misteriozno je sve, mi smo u čudu. Milion teorija postoji, a od šoka ne možemo ni o čemu da mislimo, ni šta je bilo, ni kako je bilo. Njega sada nema, a sahranićemo ga u četvrtak - rekla nam je rođaka.

Na mestu na kom je Zoran ubijen juče su bile upaljene sveće, bili su ostavljeni cveće, njegova slika, srca i čaše s pićem.

mesto ubistva foto: Ana Paunković

- Jako smo se potresli kad smo čuli da je mladi komšija ubijen. On nikad nije pravio probleme niti se ikad šta loše čulo o njemu. Znamo ko mu je bio otac, ali mladić nije bio na takvom glasu, smatrali smo ga mirnim i normalnim momkom - kaže komšinica.

Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto: Ana Paunković

