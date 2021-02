SVI SE PITAJU KAKO JE KRALJEVČANIN UOPŠTE ŽIV: Vozio sa 5,5 promila alkohola u krvi, a sa 4 se pada u predkomatozno stanje

najopasniji koji imaju od 0,5 do 1,5 promila

Saobraćajna policija iz Kraljeva preksinoć je zaustavila je vozača koji je, kako je pokazao alko-test, u krvi imao neverovatnih 5,5 promila alkohola!

Kako se saznaje, ovaj Kraljevčanin star 55 godina je i sa tolikom količinom alkohola u sebi, komunicirao sa policajcima. Priznao im je da je celu noć pio alkohol i onda kolima krenuo kući.

Policija je pijanog vozača odvela u policijsku stanicu na trežnjenje, a protiv njega će biti podnete prekršajna i krivična prijava.

- Činjenica je da je sve više ljudi koji dolaze sa sve većim brojem promila alkohola u krvi. Ono što se može pronaći u literaturi jeste da je toksična granica do fatalnog ishoda negde oko 4,5 promila alkohola u krvi - objasnila je ranije toksikolog Centra za sudsku medicinu i toksikologiju Kliničkog centra Kragujevac, doktorka Tatjana Živković koja dodaje da je to ipak individualno i zavisi od mnoštva faktora.

Slično je potvrdio i psihijatar i načelnik Klinike za bolesti zavisnosti, doktor Ivica Mladenović koji je istakao da je osoba koja ima 4 promila je u predkomatoznom stanju, dok onaj ko ima 4,5 klinički je mrtav!

Ipak, oboje se slažu u tome da postoje izuzeci koji se mogu podvesti pod kuriozitet.

- Bilo je slučajeva gde su ljudi imali i 6 promila i ostajali sasvim bez ikakvih posledica - objašnjava dr Živković.

Oboje kažu da je najvažniji faktor zapravo tolerancija koju čovek prema alkoholu razvije.

- Oni koji imaju toliko promila u krvi su u većini slučajeva zapravo alkoholičari koji godinama piju i razvijaju visoku toleranciju na alkohol. Takođe, važna je i kilaža onoga ko pije - ističe doktor Mladenović.

Na pitanje koliko je to alkohola popila osoba koja "dogura" do 3,5 ili više promila alkohola u krvi, oba sagovornika odgovaraju da i to zavisi od tolerancije.

Psihijatar Ivica Mladenović kaže da neko ko ima toliko promila, obično popije celu gajbu piva ili litar žestokog pića.

Međutim, kako napominju, ono što je paradoksalno je da su za saobraćaj najopasnije osobe koje imaju od 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi.

- Onaj ko ima visok procenat promila alkohola u krvi, iznad 1,5 obično je svestan da je "mortus pijan", te stoga pazi kako vozi, vozi sporije. To se ne može reći za one koji piju 2 do 4 pića i nalaze se u opasnoj zoni koju sam naveo. Oni obično nisu svesni da su pijani, vrlo su euforični, puni snage, voze brzo i tu nastaje problem - dodaje Mladenović.

Kako pojašnjava, njima je smanjena psihička sekunda, kao i psihomotorna sposobnost i to dovodi do velikog broja saobraćajnih nesreća, zapravo dve trećine nesreća nastaje kad ljudi imaju od 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir