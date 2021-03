SUĐENJE U NIŠU OD KOGA BOLI GLAVA: Silovao devojku, njen otac ga izbo nožem, posle svega se pomirili

U Višem sudu u Nišu je ponovo počeo proces protiv okrivljenog R.N.(24) iz sela Donje Međurovo. On je optužen da je 7. marta prošle godine devojku (20) s kojom se zabavljao, maltretirao, psovao i na kraju, silovao.

Ona je nekako uspela da pobegne. Roditelji su videli da nešto s devojkom nije u redu i pozvali su policiju. Momak se kasnije uputio njenoj kući gde je na vratima zatekao njenog oca. Nakon kraće rasprave, pre koje je lupao na vrata i psovao, otac mu je nakon rasprave nožem naneo teške telesne povrede. Vrhunac ove ljubavne drame je da su se R.N. i devojka posle svega toga pomirili, saznajemo danas ispred sudnice.

"Oni su se zabavljali i on je očigledno iz ljubomore posle duge rasprave pa i udaraca nju na silu obljubio. Da li je to tako bilo, otkriće sud, ali u svakom slučaju da je on nakon toga otišao u njenu kuću, bio nasilan jer je hteo da ona povuče prijavu protiv njega. Tu na vratima je bio njen otac, oni su se ubeđivali da bi ga njen otac onda ubo nožem", ispričano je danas ispred sudnice.

Na sudu će se uskoro naći i devojkin otac koji se tereti za nanošenje teških telesnih povreda. Otac je rekao za medije da mu se učinilo da je tada bivši momak njegove ćerke repetirao pištolj te da je zato uzeo nož da se brani.

Kurir.rs/M.S.

