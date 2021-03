MAJKA UBIJENOG HALABRINA SMATRA DA JE VELJIN KLAN UBIO NJENOG SINA: Bivši načelnik UKP Milačić mi rekao da ne tragam za istinom!

Mara Halabrin tvrdi da je do nje došla informacija da joj je sina Aleksandra prošle godine ubio neko moćan, blizak jednom delu države, ali da joj je bivši načelnik UKP rekao „da nije tačno sve što čuje“

Ubistvo Aleksandra Halabrina (26) iz okoline Pančeva, koji je u maju 2020. nađen mrtav i zakopan na njivi u Sopotu kod Beograda, i dalje je obavijeno velom misterije, a njegova majka kaže da smatra da iza svega stoji klan Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, kao i da su pojedini ljudi iz policije namerno skretali istragu i vodili je u pogrešnom pravcu.

- Nedelju dana pre hapšenja Belivuka dobila sam informaciju „da nikada neću ni saznati ko mi je ubio sina, kao i da ga je ubio neko moćan, blizak jednom delu države“. S tom informacijom otišla sam u policiju i rekla šta sam saznala. Istog dana, uveče, inspektor me je pozvao i rekao mi da ujutru dođem u policijsku stanicu 29. novembar, jer mi je zakazan razgovor s dvojicom bitnih ljudi - kaže za Kurir Mara Halabrin, majka ubijenog Aleksandra.

Zakazan razgovor

Kako kaže, sutradan je otišla u policiju sa svojom sestrom, a tamo ju je, kako tvrdi, dočekao Ilija Milačić, koji je uhapšen 12. februara, nekoliko dana pošto je policija uhapsila Veljka Belivuka i pripadnike njegovog klana. Milačić, koji je bivši načelnik UKP, osumnjičen je da je odavao službene tajne i određen mu je jednomesečni pritvor.

- Milačić, koji je bio sa još jednim načelnikom, kome sam zaboravila ime, rekao mi je da mu javim ukoliko dobijem još neke informacije u vezi sa ubistvom. Rekao je da ne smem da verujem takvim informacijama, da ne treba da se raspitujem o ubistvu i da nije tačno sve što do mene dođe - kaže majka i pita se da li je moguće da neko od nje traži da ne traga za istinom o smrti jedinca. Kako dodaje, ona smatra da Aleksandrova likvidacija ima veze s Belivukovom grupom, i to na osnovu načina izvršenja, ali i drugih činjenica do kojih je došla za ovih godinu dana.

- Nakon hapšenja Belivukove grupe, ponovo sam otišla u policiju kako bih se raspitala da li sada ima novih informacija i da li je sada ubistvo povezano s njima, ali sam dobila odgovor „da se radi na slučaju i da zasad nije povezano“. Međutim, i dalje smatram da jeste - odlučna je ona.

Aleksandar Halabrin nestao je u Beogradu 20. marta, a kobnog dana je otišao da se nađe s drugom. Poslednji put je viđen na Banjici kako ulazi u automobil.

Stravični zločini

- Išla sam tamo gde je poslednji put viđen. Videla sam da na obližnjoj prodavnici ima kamera. Pitala sam u policiji da li su pregledali snimke, a oni su pitali da li sam ja to tražila?! Saznala sam i da je policija sedam dana nakon što smo prijavili nestanak mogla da locira mobilni telefon, ali sumnjam da je to učinjeno - ispričala je majka ranije za medije i dodala da je do nje došla i informacija da je Aleksandar ubijen u nekoj vikendici.

Podsetimo, Veljko Belivuk uhapšen je 4. februara, a pored njega, lisice su stavljene i pripadnicima njegove grupe. Terete se za najmanje tri otmice i ubistva, drogu i oružje, a sumnja se da grupa stoji iza još desetak nestanaka mladića.

Veza s navijačima Družio se s Vukićevićem i Alajbegovićem Halabrin je imao dosije u policiji, a i sami članovi njegove porodice govorili su da se uhvatio lošeg društva. Nakon što je nađen mrtav, porodica je saznala da se poznavao s Lazarom Vukićevićem, navijačem Zvezde koji je nestao prošle godine, a čiji se nestanak dovodi u vezu sa Belivukovom ekipom. Takođe, Halabrin je bio prisutan kada su nepoznate osobe prošle godine na Novom Beogradu ranile Nenada Alajbegovića Alibega, nekadašnjeg vođu Parizanove navijačke grupe Zabranjeni.

Brutalno Mučen, overen i zakopan Telo Aleksandra Halabrina nađeno je posle dva meseca potrage, 16. maja. Slučajno ga je otkrio čobanin u Sopotu čiji je pas nanjušio telo u plitkom grobu. Bilo je u ležećem položaju, bez odeće, umotano u kesu, a na rukama su nedostajali prsti. Na glavi je bila vidljiva rupa od metka, što ukazuje na to da je overen, a pre smrti je najverovatnije mučen.

