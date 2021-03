PRESUDA ZA UBISTVO STARCA KOD ZRENJANINA: Jozu se supruga požalila da je gazda Janoš (86) stalno uznemirava, a onda je PALA KRV

Viši sud u Zrenjaninu osudio je u ponovljenom procesu Jozu Kalapiša (31) zbog ubistva Janoša Kasaša (86) na devet godina zatvora.

Kalapiš je već bio osuđen na devet godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Novom Sadu ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje.

Podsetimo, ubistvo se dogodilo 15. jula 2019. godine u selu Belo Blato kod Zrenjanina, u kući nesrećnog starca. Nakon žustre svađe, Kalapiš je nasrnuo na žrtvu, davio ga rukama i udarao pesnicama po glavi, a od siline udaraca Kasaš je pao, udario o ivicu kreveta i zadobio teške povrede od kojih je izdahnuo.

- Janoš je zaista bio domaćin, imao je imanje i bio je vredan. Bio je dosta vitalan za svoje godine i dobro se držao. Međutim, njegovo ponašanje je dovelo do toga da padne krv u ovom mirnom selu. Iako je mogao da bude deda Jozinoj supruzi, on je prema njoj duže vreme bio navalentan. Ona je radila kod njega i često mu je pomagala oko imanja i poslova, međutim, on je to zloupotrebljavao. Štipkao je Angelinu, dodirivao je po telu, govorio joj razne neprikladne reči i konstantno joj se nabacivao predlažući joj da budu intimni - rekao je ranije izvor upoznat sa slučajem.

Žena navodno više nije mogla da trpi pa je sve ispričala mužu.

- Jozo je i inače malo nezgodan, voli i da popije, tako da je ono što mu je ispričala žena izazvalo njegov bes. Otišao je kod Janoša da rasprave to što imaju, međutim, nastala je žučna rasprava. Posle svađe, to je preraslo u ozbiljan sukob, da bi Jozo u jednom trenutku uzeo žarač i iz sve snage udario starca u glavu - dodao je izvor.

Janoš je zadobio teške povrede zbog čega je ubrzo preminuo.

Kako su ranije rekli meštani, Jozo i njegova supruga radili su razne poslove u selu kako bi zaradili za život, dok je Janoš živeo sam.

(Kurir.rs)

Kurir