BRAT MILICE DABOVIĆ IZLAZI NA SLOBODU: Iza rešetaka proveo 4 i po godine zbog dva kilograma kokaina

Milan Dabović, brat košarkašica Milice i Ane Dabović koji je osuđen na šest godina zatvora zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet oko dva kilograma kokaina, uskoro bi mogao da bude pušten na slobodu.

Kako Kurir saznaje, on je u januaru podneo molbu Višem sudu u Beogradu za uslovni otpust, posle dve trećine odležane kazne, što je ovaj sud usvojio.

Dabović je, podsetimo, uhapšen 16. septembra 2016. na Brankovom mostu u Beogradu, od kada se nalazi iza rešetaka.

- Pravo na uslovni otpust, svaki osuđenik ima posle dve trećine odležane kazne. U Dabovićevom slučaju, to je posle četiri godine iza rešetaka. On je to svoje pravo iskoristio - kaže sagovornik Kurira.

foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić

Podsetimo, rođeni brat poznatih košarkašica tokom suđenja je tvrdio da nije prodavao drogu.

- Nikada nisam prodavao drogu, ali moram da kažem da se osećam krivim samo zato što sam mislio da imam prijatelja. To je moj greh koji sam preskupo platio i još ga plaćam. Voleo bih da vratim vreme, da sve to ispravim, ali svestan sam da ne mogu - rekao je on pred sudom, koji nije prihvatio njegovu odbranu.

foto: MUP Srbije

Tvrdio je i da ga je na dan hapšenja prijatelj zamolio da odveze "smart" do Mileševske i da uopšte nije znao da je u tom automobilu torba sa drogom. Ime prijatelja, međutim, odbio je da otkrije.

U emotivnom izlaganju pred sudom, izvinio se svojoj porodici, i zahvalio im na podršci koju su mu pružali tokom postupka. Njegove sestre dolazile su u Viši sud i iz publike pratile suđenje bratu.

(Kurir.rs/J. S./foto Dragana Udovičić, Privatna arhiva,MUP Srbije)

