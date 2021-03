ADVOKATICA ZORA DOBRIČANIN Miša Ognjanović mi je rekao: Ne znam više da li me prate kriminalci ili policajci!

Pre nekoliko dana, gostujući na RTS, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o borbi protiv mafije, rekao je da su se u poslednjih nekoliko godina dogodila tri ubistva osoba koje su u to vreme bile na merama, a da je jedan od ubijenih advokat. Mnogima je odmah bilo jasno da je reč o advokatu Miši Ognjanoviću.

O saznanju da je ugledni advokat bio na merama govorila je i advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja je ubijenom bila i prijateljica. Ona je rekla da se sa Ognjanovićem čula 10 dana pre njegove smrti i da joj je rekao da ga prate.

- Rekao mi je: "Ne znam više da li me prate kriminalci ili policajci. Kad se vratim sa odmora, moram nešto da preduzmem, ovo je neizdrživo" - prepričala je Ognjanovićeve reči Zora Dobričanin Nikodinović.

Ona je postavila i pitanje "da li ta praćenja i ubistvo imaju veze". Istakla je i da je četiri dana nakon ubistva tražila da se ispita da li je Miša praćen i prisluškivan, ali da je nailazila na zatvorena vrata.

- Da li su podaci dostavljani, kome? Ako to nije ispitano do sada, onda mora makar sada, kad se neke karte otvaraju - rekla je u emisiji "Jutro" na TV Prva i dodala da su policajci koji su bili na mestu Ognjanovićevog ubistva smenjeni i to nekoliko dana nakon ubistva.

Da podsetimo, advokat MSave iša Ognjanović ubijen je u julu 2018. godine na Novom Beogradu.

