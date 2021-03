ZGRABIO JE BOMBU DA BI DETE MOGLO DA POBEGNE U KUHINJU: Majka nastradalog Milorada kroz jecaje opisuje MOMENAT UŽASA u Aleksincu

Milorad A. (45) poginuo je danas u selu Tešica kod Aleksinca kad je eksplodirala ručna bomba u kući njegovog pokojnog brata.

U trenutku tragedije u kući je bio i Miloradov osmogodišnji sin koji je zadobio lakše povrede, ali njegovom ocu nije bilo spasa.

U selu je muk. Niko ne veruje kakva je tragedija zadesila ovu porodicu. Baka Cveta nedavno je izgubila mlađeg sina, a danas je ostala i bez starijeg Milorada.

Pre tri meseca Cvetin mlađi sin Igor preminuo je iznenada od srčanog udara, a nije ni slutio da će ono što je za njim ostalo ubiti njegovog rođenog brata. U natkasni kraj njegovog kreveta nalazila se bomba, priča baka Cveta, dok pokazuje sliku sa sinovima.

Upravo tu bombu pronašao je Milorad dok je pregledavao bratovljeve stvari.

- Krevet je bio u garaži. Uneli smo ga unutra. Sin je gledao stvari i pretraživao ih je i nađe neku bombu. Moje unuče, koje ide u prvi razred, pogleda je i kaže: "Deda, evo bomba". I moj sin je uzme, da zaštiti dete, dete je pobeglo u kuhinju, a on je zadržao bombu na stomaku i raznela ga je - priča Cveta.

Nije mogla da mu pomogne. Njen sin je ležao na podu.

Foto: Kurir

Kako kaže, znalo se za tu bombu, ali njen sin Igor nije hteo da se uništi.

- Mlađi sin je doneo tu bombu iz vojske još pre 20 godina. Stajala je i niko je nije dirao. Kazao mi je: "Cano, to nije opasno, to je dimna bomba, neka stoji tu". Bomba je bila u fioci koja je bila pored kreveta. Sin je gledao šta ima, šta je ostalo od stvari i tako je našao. Strah ga je terao, nije on vojsku služio, on je obezbeđenje - kazala je Cveta.

Istragom bi trebalo da bude ustanovljeno kako je tačno došlo do tragedije. Prema jednoj verziji, mališan je aktivirao bombu, ali baka mališana misli da ju je slučajno aktivirao njen sin.

Tragedija se desila u prepodnevnim satima, a Milorad je neposredno pre toga sa rođakom pio kafu i planirao da seče drva.

U popodnevnim satima telo nesrećnog muškarca već je bilo u kovčegu koji je izložen u kući. Tu je i krst s njegovim imenom.

(Kurir.rs/Telegraf)

