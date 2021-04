LESKOVČANKA (42) PRETILA BIVŠEM DA ĆE DA GA UBIJE Proganjala ga kad je izašao iz zatvora, govorio joj završićeš kao Ksenija Pajčin

Protiv četrdesetdvogodišnje Leskovčanke M.P. podneta je krivična prijava jer je pretila svom bivšem dečku da će da ga ubije, a određena joj je i zabrana prilaska ovom tridesetogodišnjem mladiću, povtrđeno je u Policijskoj upravi Leskovac.

Ceo slučaj se zapravo odigrao u popodnevnim časovima 14. aprila ispred kuće ovog mladića.

- Ona me konstantno proganja već 25 dana. Prati me automobilom, piše non-stop razne poruke i preti, sve zbog sumnje da sam je prevario sa nekom devojkom. Iako mi već duže vremena nismo u vezi, ona je to tako shvatila. Kap koja je prelila čašu se desila prekjuče kada je trubila ispod mog porozora i pretila kako će me ubiti pištoljem. Odmah sam zvao policiju i oni su je priveli i odredili joj zabranu prilaska - priča tridesetogodišnji N.S.

U policiji je potvrđeno da je ceo slučaj prosleđen javnom tužilaštvu na dalju obradu.

Inače, ovo dvoje Leskovčana stupilo je u vezu pre osam godina. Prekinuli su je pre dve, kako tvrdi ovaj mladić, na njenu inicijativu. Godinu dana pre toga, ona je njega prijavila za ugrožavanje bezbednosti zbog navodne pretnje "da će završiti kao Ksenija Pajčin".

N.S. je završio u zatvoru a, kako kaže, proganjanja su počela odmah nakon njegovog izlaska na slobodu.

