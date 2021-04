MAJA ADROVAC TUŽI DRŽAVU: Tražiće 50.000 evra odštete!

Suđenje nekadašnjem pripadniku zemunskog klana Aleksandru Zdravkoviću za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. odloženo je juče zbog lošeg zdravstvenog stanja okrivljenog

Sudsko veće planiralo je iznošenje završnih reči pred presudu, ali je Zdravkovićeva advokatica obavestila sud da on ima stomačne tegobe.

Ponovljen postupak

Podsetimo, prvom presudom koju je ukinuo Apelacioni sud on je bio osuđen na 10 godina zatvora, dok je Maja Adrovac, kojoj se sudilo za pomaganje u krivičnom delu, pravosnažno oslobođena optužbi.

Biznismen: Gledali smo se oči u oči

iznismen Milan Beko, podsetimo, na prethodnom suđenju saslušan je kao svedok i on je tada izjavio da sedam godina posle pokušaja njegovog ubistva sa još većom sigurnošću može da prepozna Aleksandra Zdravkovića kao osobu koja je ispalila hice u njega. - Gledali smo se oči u oči - rekao je Milan Beko, a Zdravković mu je odgovorio: "Žao mi je što se to dogodilo čoveku, ali ja mirne savesti mogu da ga pogledam u oči, to nisam bio ja."