OTKRIVENA JOŠ JEDNA KUĆA STRAVE VELJE NEVOLJE: Belivukova ekipa mučila, ubijala i kasapila i na Rudniku, KRV SVUDA PO VIKENDICI!?

- Kao i u vikendici u Ritopeku, u kojoj su gotovo na svim zidovima i podovima pronađeni tragovi krvi, krv je otkrivena i u vikendici na Rudniku i poslata je na analizu. Istraga će utvrditi da li je reč o ljudskim biološkim tragovima, ali i kome oni pripadaju, na osnovu DNK analize - otkriva izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, policija je danima pretresala kuću i prikupljala dokaze.

- Tragova krvi bilo je u kadi u kupatilu, ali i na tepisima u spavaćoj i dnevnoj sobi kuće, kao i u kuhinji - otkriva sagovornik upućen u istragu. On navodi da bi tek trebalo da bude utvrđeno da li je u njoj neko ubijen ili je kriminalnoj grupi služila da u njoj drže otete.

Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo sumnja da je jedan pripadnik kavačkog klana bio službenik MUP Crne Gore. - Njegovi radni zadaci omogućavali su mu da dođe do podataka o svim vozilima i registarskim tablicama policijskih automobila, i te podatke je prenosio pripadnicima kriminalne organizacije kako bi izbegli eventualno praćenje - saopštilo je SDT.

Kako je Kurir pisao, u kući strave u naselju Ritopek osim krvi pronađena je i industrijska mašina za mlevenje mesa, kao i tragovi najmanje četiri muškarca koji se vode kao nestali.

- Kuća u Ritopeku pripada Vladu Draganiću, koji je uhapšen kao pripadnik Belivukove grupe, dok je vikendica na Rudniku u vlasništvu čoveka čijem je unuku policija stavila lisice na ruke. Sumnja se da je upravo unuk kuću ustupio osumnjičenim vođama grupe i da su oni žrtve dovodili i na ovu planinu - dodaje sagovornik iz istrage.

Osim tragova krvi, prema njegovim rečima, u toj vikendici pronađeni su i ostaci hrane, kao i drugi dokazi koji su takođe odneti kako bi se utvrdilo ko je sve od pripadnika jednog od najopasnijih kriminalnih klanova boravio u njoj.

Podsetimo, Kurir je pronašao vikendicu na Rudniku, koja je izdvojena od drugih kuća, ograđena sa čak dve ograde, a oko nje su njive i šuma.

foto: detective-info.com.ua

Poternica srpske policije

Zvicera traže zbog Ljepoje?

Srpska policija je raspisala poternicu za vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, za kojim traga i crnogorska policija. Prema nezvaničnim informacijama, on se sumnjiči za nekoliko likvidacija. - Dokazi prikupljeni tokom dosadašnje istrage protiv Belivuka i njegove kriminalne grupe upućuju na to da je on stajao iza nekoliko likvidacija, među kojima je i ubistvo "pink pantera" Milana Ljepoje. Navodno, Zvicer je sumnjao da je Ljepoja odgovoran za pokušaj njegove likvidacije u Ukrajini prošle godine - kaže izvor Kurira.