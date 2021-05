ISTRAGA MISTERIOZNE SMRTI MLADIĆA NA ŽURCI: Saslušana gosti, uzet snimak sa video nadzora, Aleksinčani TRAŽE ISTINU!

Intenzivna istraga misteriozne smrti mladog Aleksinčanina je u toku i do sada su saslušane 24 osobe koje su bile na rođendanskoj proslavi.

- Do sada su saslušane 24 osobe koje su bili gosti na pomenutoj proslavi. Uzet je risiver video nadzora tako da ćemo sutra imati informacije šta se vidi na snimcima. Završena je i obdukcija tela mladića, ali je tužilaštvo zatražilo dodatne analize koje bi trebalo da budu završene za dva, tri dana. Nakon toga će moći da se kaže da li se radi o nasilnoj ili zadesnoj smrti i koje će tužilaštvo postupati, Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu ili Više javno tužilaštvo u Nišu, ako za to bude osnova - kažu za "Blic" u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu.

U porodici nastradalog mladića danas nisu želeli da razgovaraju sa novinarima a aleksinačka čaršija već drugi dan nagađa na koji je način Aleksa izgubio svest i potom u bolnici preminuo zbog krvarenja u produženoj moždini.Građani Aleksinca okupili su se u 15 časova na platou ispred Doma kulture povodom smrti Alekse S. i najavili preko društvenih mreža da će se okupljati svakog dana u 15 časova "dok se istina ne utvrdi i počinioci pohapse".

- Cilj skupa je da se ovo više nikada nikome ne bi dogodilo to što se dogodilo tom predivnom dečku koji je stvarno bio za primer u svakom pogledu. Bio je sportista, kulturan mladić koji ničim nije zaslužio to što mu se desilo. Cilj skupa je da se ne zataška ovo što se desilo i da bi se došlo do konačne istine, a počinioci izveli pred lice pravde - kaže prijatelj porodice nastradalog mladića Saša Stojev.

Kobne večeri policija je došla u ugostiteljski objekat u kojem je bila u toku proslava 18. rođendana zbog prijave o tuči četvorice mladića. Ispred ugostiteljskog objekta je zatečen Aleksa S. u nesvesnom stanju i gosti proslave koji su pokušavali da mu ukažu pomoć.

Na telu mladića nije bilo vidnih povreda a prema prvim informacijama od nije bio učesnik u tuči. Pošto mu je ukazana prva pomoć u Aleksincu on je hitno transportovan u Niš, gde je narednog jutra preminuo u 8 časova usled krvarenja u produženoj moždini.

Ko je sve učestvovao u tuči, kako je Aleksa S. ostao bez svesti, šta je izazvalo fatalno krvarenje od kojeg je preminuo i ima li u svemu nečije krivične odgovornosti, biće utvrđeno preidždtražnim radnjama koje je naložio OJT u Aleksincu.

