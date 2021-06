ZORA DOBRIČANIN O UBISTVU MIŠE OGNJANOVIĆA: Otkrila do sada nepoznate detalje iz istrage! SKLONJENI SVI KOJI SU BILI NA LICU MESTA

Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović komentarisala je ubistvo svog kolege Dragoslava Miše Ognjanovića te otkrila i do sada neke nepoznate detalje.

- To sigurno nije moglo da se desi devedesetih. Vrlo sam osetljiva na temu Miša Ognjanović, on je bio moj drug, brat, prijatelj, ruku bih mu dala i on meni. U sudnici je bio vrlo sličan meni, ginuo je za svoje klijente - rekla je advokatica u emisiji Ozbiljno sa Đukom.

Kako je objasnila, bio je spreman da ide do kraja po cenu života.

- Da mu je neko rekao da će poginuti ako postavi određeno pitanje, sigurna sam da bi to pitanje postavio. Isto važi i za mene - kaže Dobričanin.

Vrlo sam senzitivna na njegovo ubistvo, to je nedopustiv čin. Kad je ubijen advokat, to je pucanj u državu. Nema suđenja bez advokata. Vrlo verujem da je Miša stradao jer ga ubi prejaka reč u sudnici. Negde je nešto izgovorio, pitao iz čega je neko naslutio šta on možda zna, neko se uplašio.

Ona se nada da će uskoro biti rasvetljeno ubistvo Ognjanovića.

- Sve dok se ne rasvetli, imaćete emisije u kojima ćete kolege branioce pitati da li se plaše. Kada se rasvetli ubistvo mislim da će to biti put ka potpunom oslobađanju najnezavisnije profesije na svetu - advokature.

Kada je reč o tome da je pre ubistva povučena pratnja Ognjanovića, ona kaže da ne zna zašto bi ga policija pratila.

- Definitivno smo mi advokati koji rade teške predmete interesantni. nadam se da će to biti razotkriveno, jer ako ne bude možemo da se pozdravimo i sa advokaturom i sa pravdom.

Dan dva nakon Mišinog ubistva otišli smo na sastanak kod tadašnjeg ministra MUP, Viktor Gostiljac, Tintor, Jasmina Milutinović i ja i obavljen je razgovor. Bili su prisutni Dejan Kovačević, Ivan Ristić i Raša Kostić iz gradskog SUP-a. Obavljen je zvanični deo razgovora gde smo izrazili zainteresovanost da se to delo što pre reši, obavestili smo da će advokatura da stupi u štrajk. Informisali su nas da su vrlo zainteresovani da se to delo što pre rasvetli i tako su delovali. Pitala sam ih jedno teško pitanje. Da li je Miša Ognjanović bio praćen i prisluškivan? Svi su ćutali, rekla sam: "Znači jeste". Svi su ćutali. Zamolila sam ih da se potrude iz tih prisluškivanja da se iskoristi nešto ako ima u vezi sa njegovim ubistvom. Taj predmet iz nadležnosti Višeg tužilaštva prešao je u nadležnost Specijalnog, odnosno Tužilaštva za organizovani kriminal.

foto: Marina Lopičić

Kako kaže, time su svi bili oduševljeni osim nje.

- Nije mi se to svidelo, jer dobro poznajem situaciju. Kada su me pitali zašto sam skeptična rekla sam da to neće biti uskoro rasvetljeno jer je otišlo tamo. Pre svega, jer svi koji su bili na licu mesta sklonjeni su s tog predmeta. Tužilac Milena Vukašinović koja je bila na uviđaju to bi joj bio poslednji slučaj i otišla bi u penziju, sklonjena je. Poznavala je Mišu i znala gde da udari i šta da traži. Policajci koji su radili na slučaju smenjeni su. Veselin Milić je posle nekoliko dana smenjen.

On je istakla i da je Dejan Jović, bio vrlo zainteresovan da reši to ubistvo i da je bio na tragu ozbiljnih dokaza a da je to glavom platio.

- Stradali su i mnogi ljudi bliski njemu. Kad ste na tragu nekih ubistava onda vas skrajnu. Advokataska komora je delegirala koleginicu Biljanu Desnicu da sarađuje s SBPOK kako bismo bili informisani o svim detaljuima o Miši Ognjanoviću. Mi nismo dobili nikakav odgovor, to stavljeno ispod teškog vodeničkog kamena. Nijedna informacija nije došla u Advokatsku komoru. Osnovano je telo koje je imalo malo drugačiju strukturu, krenulo je da radi u početku su imali nekoliko sastanaka i posle su dobijali neke informacije. Posle sam saznala da se ti sastanci ne održavaju i da su informacije o smrti Miše Ognjanovića šture. Potom je puštena vest da je navodno otkriven ubica a nije uhapšen. Ni tad ni sad ne verujem da je ubica taj neki Strahinja, već da je neko hteo da skrene priču na njega - ispričala je advokatica.

