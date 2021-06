OVO JE NASILNIK KOJI JE JUČE PRETIO BOMBOM U BEOČINU: Robijao 2 godine, vezao maloletnu devojku za auto i vukao po putu

Policija u Beočinu privela je juče P. B. (37) koji se zatvorio u stan sa ženom i bebom i pretio da će aktivirati bombu.

Na mesto incidenta izašla je i Žandarmerija koja je pregovarala sa osumnjičenim, a talačka kriza je trajala od 17 sati.

Prema prvim saznanjima, u pitanju je porodično nasilje, koje su prijavile komšije. Kad je video policiju da prilazi kući, muškarac je izvadio bombu i povikao da će ih sve pobiti ukoliko se ne sklone.

Policija je blokirala zgradu i okolinu, a došla je i ekipa iz Novog Sada. U razgovore je bila uključena i rodbina. Nezvanične informacije iz policije govore da je muškarac od ranije poznat policiji i da su protiv njega podnošene prijave i zbog nasilja.

Talačka situacija rešena je prisebnošću i profesionalnošću pregovaračkog tima MUP-a, na čelu sa Marinom Jovanović

P. B. osuđen je 2012. godine na dve godine zatvora zbog nanošenja teških povreda i zlostavljanja svoje tada maloletne devojke J. K. iz Rume.

Prema optužnici, P.B. je 19. marta 2012. godine na Fruškoj gori J.K. vezao za automobil i vukao po putu!

- To nije tačno, nikada tako nešto ne bih mogao da uradim, jer sam je voleo i dalje je volim! Tog dana smo otišli do hotela na Fruškoj gori. Jelena je otišla u toalet, a ja sam u njenom telefonu video poruke koje je razmenjivala s nekim muškarcem. Ispitivala ga je kakva mu je bivša devojka u krevetu i tvrdila da je ona bolja! To me je jako naljutilo, pa samo joj u kolima lupio šamar. Ona je istrčala i počela da beži, ali je ubrzo pala. Sve je izmislio njen otac, koji je bio protiv naše veze – rekao je P. B. tada.

Kako je Kurir tada pisao, J.K. je ostala pri tvrdnji da joj je P.B. pretio da će je ubiti.

- Tokom cele vožnje me verbalno napadao, a onda i šamarao! Kad smo došli na Frušku goru, izbacio me je iz kola i tukao rukama i nogama. Uzeo je kanap iz gepeka, vezao me za kola i vukao po šumskom putu. Onda me je ugurao na zadnje sedište i pretio da će me obesiti. Odvezao me je do Rume i izbacio u dvorište moje drugarice, koja je odmah pozvala Hitnu pomoć – rekla je J.K.

