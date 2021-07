ZBOG PIVA NAPRAVIO HAOS, PA ZAVRŠIO NA ROBIJI: Pavlović osuđen na 18 godina zatvora za ranjavanje policajaca!

U ovom obračunu ranjena su lakše još dvojica policajaca i jedan radnik obezbeđenja. On je već jednom osuđen, ali je Apelacioni sud prethodno poništio presudu Višeg suda od 20 godina zatvora jer je 17. juna 2018. godine na centralnom gradskom oko 2,30 posle ponoći na Trgu Kralja Milana iz automatske puške ranio trojicu policajaca i jednog radnika obezbeđenja.

Kako je navela sudinica Tamara Savić, Pavlović je te noći prvo ranio radnika obezbeđenja Aleksandra Đorićau Nogu, a zatim i policijskog sužbenika Miloša Miloševića koji ga je razoružao, dok su od rikošetiranih hitaca povrede zadobili i policajci Jovan Savić i Ivan Đorđević.

Osuđenik je te noći sedeo u obližnjem klubu s dvojicom prijatelja, Aleksom Zonjićem i Martinom Živićem koji su u vreme napada imali noževe u rukama. Posle nekog vremena, bili su nezadovoljni brzinom usluge konobara jer im nije doneo na vreme pivo.

- Počeli su da šutiraju frižidere, a onda je došlo obezbeđenje i izbacilo ih napolje. Pavlović je nakon toga otišao do automobila "BMW" uzeo pušku i vratio se do kluba nakon čega je počela pucnjava. On je prvo ranio radnika obezbeđenja, pogodio je izlog sa dečijim igračkama, a onda su patrolirajući policajci zapucali na njega.

Policajac Milošević se bacio na Pavlovića i uzeo je rukama vrelu cev puške gde je pritiom dobio metak u grudi i u nogu. Onda su ga nekako savladali. Puška nije bila Pavlovićeva - rečeno je danas na sudu

Apelacioni sud u NIšu ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda iz decembra 2019. godine jer se Pavlovićev branilac žalio da u obrazloženju presude nisu dokazani elementi krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, a za šta je Pavlović osuđen na 20 godina zatvora.

Kurir.rs