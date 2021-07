SUĐENJE MIKI ALEKSIĆU VEĆ U SEPTEMBRU? Advokat Milene Radulović otkriva šta je sledeće u slučaju koji je uzdrmao Srbiju!

Viši sud u Beogradu juče je potvrdio optužnicu protiv vlasnika škole glume "Stvar srca" Miroslava Mike Aleksića, kojom ga tužilastvo tereti za silovanje i polno uznemiravanje sedam polaznica ove škole. Mika Aleksić se u pritvoru nalazi od 16. januara, a pritvor mu je 18. juna produžen za još 30 dana.

Zastupnik mlade glumice Milene Radulović i Ive Ilinčić, advokat Jugoslav Tintor otkrio je da li Aleksić ima pravo žalbe na odluku suda i kada se očekuje kraj ovog postupka.

- Ono što je najvažnije je jeste da je Viši sud u Beogradu povodom optužnice koju je podiglo više tužilaštvo našao da postoji opravdana sumnja da je okrivljeno Aleksić počinio delo kojom mu se optužnica stavlja na teret, što predstavlja formalnu pretpostavku da bi se suđenje otpočelo. Tako da u tom smislu, odbrana ima pravo da uloži žalbu na to rešenje po utvrđivanju optužnice u roku od tri dana, tako da drugostepeni sud odlučuje o osnovosti žalbe, nakon čega optužnica staje na pravnu snagu u formalno pravnom smislu i možemo da očekujemo zakazivanje pripremnog ročišta. Dakle, predmet dobija veće koje će suditi predmet i predsedenik veća određuje datum pripremnog ročišta. Ne mogu da predvidim kada će to biti, s obzirom na to da ide i avgust mesec, vreme godišnjih odmora,.to opet zavisi od suda. Postoji vrlo velika verovatnoća da će suđenje početi početkom septembra - rekao je Tintić, dodajući da nema informaciju o uloženoj žalbi.

- To je već njihova odluka da li misle da podnose žalbu ili ne. Ono što je važno razumeti jeste da do sada, osim što je odredio i u više navrata produžavao pritvor sud se nije određivao u postupku istrage koje je sprovodilo tužilaštvo. Ovo je prvi put da je sudsko veće zauzelo jasan stav da je kvalitet i kvantitet dokaza u ovom postupku čini neophodno potreban korpus da bi se suđenje sprovelo, tako da je očigledno i to je nešto što nas čeka, a to je iznošenje odbrane okrivljenog Alekića na glavnom pretresu. To je nešto što i mene lično zanima da čujem, s obzirom na to da se na ove optužbe Aleksić još uvek nije izjasnio - rekao je Tintić za "Puls Srbije".

