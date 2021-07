OTKRIVAMO DELOVE PISMA NASMEJANOG UBICE ČABA DERA IZ ZATVORA: Ubio sam Markovića PREVENTIVNO jer sam ČUO da hoće da me LIKVIDIRAJU

Kurir ekskluzivno objavljuje delove pisma koje je u zatvorskoj ćeliji u Mađarskoj na 18 strana rukom napisao "nasmejani ubica" i zamolio da ono bude pročitano u Višem sudu u Beogradu, ali je sud to odbio

Pucao sam u Nebojšu Markovića, jer sam saznao da je učestvovao u pripremama moje likvidacije, pucao sam u njega preventivno, da ih zaustavim da ostvare plan da me likvidiraju. Meni je bilo važno samo da se obračun ne dogodi na oči njegove supruge, na oči njegove porodice. Zbog toga sam, čim sam izašao iz kola, počeo da pucam u njega. Takođe mi je važno bilo i da sve snime kamere, da se moje lice dobro vidi!

Ovim rečima, kako Kurir ekskluzivno saznaje, Čaba Der je u pismu koje je preko advokata poslao Višem sudu u Beogradu, opisao ubistvo Nebojše Markovića 5. januara 2019. na Banovom brdu. Sud je odbio da pročita pismo, jer se Deru, koji je u Mađarskoj osuđen na doživotnu robiju, sudi u odsustvu.

foto: Kurir

U pismu na 18 strana, koje je Kuriru dostavio njegov advokata iz Mađarske, Kristijana Guljaša, Der koji je dobio nadimak "nasmejani ubica", obelodanio je da nije u Markovića pucao greškom, kako se spekulisalo. Podsetimo, istražitelji su sumnjali da je prava meta trebalo da bude Markovićev šurak Aleksandar Šarac.

- Iskreno rečeno, nije mi bio cilj da ubijem Nebojšu Markovića. Kada sam ga video, odmah sam ga prepoznao, jer mi je prijatelj poslao fotografiju kako Nebojša sa suprugom plave kose stoji pored kola. Kada sam počeo da pucam, očekivao sam da će mu brzom lekarskom intervencijom spasiti život - napisao je Čaba.

foto: Dragan Kadić, Printscreen Nisam ubio Mišu, niti ranio Stojketa! Čaba Der, u pismu u kom priznaje da je ubica i sebe naziva "žrtvom destruktivnog sistema", tvrdi da nisu tačne spekulacije da je ubio poznatog beogradskog advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića. - Puno se spekulisalo o tome da sam ubio advokata Dragoslava Mišu Ognjanovića, Nebojšu Karana i da sam u Barseloni ranio Nebojšu Stojkovića Stojketa. Želim da kažem da je to netačno. Žao mi je ovih ljudi i njihovim porodicama izjavljujem saučešće - naveo je ubica u pismu i dodao da je sa Stojketom u dobrim odnosima, "da ga izuzetno ceni".

Der je u pismu naveo i da "je Alan Kožar (ubijeni pripadnik škaljarskog klana) kriv za Markovićevu smrt.

- Nije trebalo da ga uključi u pripremu moje likvidacije. Markovićeva uloga je bila da 20.000 evra da plaćenom ubici. Ova suma je trebalo da pokrije troškove plaćenog ubice, koji je imao zadatak da pređe iz Beograda u Budimpeštu, da me locira i likvidira. Ne mogu da tvrdim da je Marković znao u koju svrhu daje tih 20.000 evra, jer se obično u ovakvim situacijama o detaljima ne govori. Nabavio sam njihove adrese, opis Nebojše Markovića, znao sam da vozi "volvo" sa tri jedinice u registraciji i da mu žena ima plavu kosu - priznao je nasmejani ubica u pismu, koje je napisao 5. jula u ćeliji.

foto: Privatna arhiva

Detaljno je opisao i da je zapravo njegova prva meta trebalo da bude Alan Kožar, ali da u tom trenutku do njega nije mogao da dođe.

- Pošto sam u tom period mogao da dođem samo do Nebojše Markovića, na žalost, sve se prelomilo na njemu. Napao sam ga iz prevetnivnih razloga, kako bi ih preduhitrio i na taj način potpuno poremetio njihove planove, to jest kako bi ih onemogućio da se organizuju da me likvidiraju. U meni se aktivirao odbrambeni mehanizam, na tuđem primeru sam naučio da je nekada napad najbolja odbrana - objasnio je.

Čaba Der je u pismu napisao i da je Alan Kožar od njega tražio da ubije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali da je on to odbio da uradi.

Inače, tokom suđenja za ubistvo Markovića, tužilaštvo je predložilo da Der bude osuđen na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina, a presuda će biti izrečena 13. jula.

(Kurir.rs/Jelena Spasić/foto Printscreen, Privatna arhiva, Dragan Kadić)