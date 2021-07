JEZIVO: Saradnici Nevoljinog klana napravili više od 50 fotografija različitih delova tela dve žrtve!

Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim osumnjičenima koji se terete da su učestvovali u ubistvima Lazara Vukićevića i Aleksandra Gligorijevića u četvrtak je u Tužilaštvu za organizovani kriminal pokazano više od 50 jezivih fotografija na kojima su, kako se sumnja, delovi ljudskih tela!

Podsetimo, osim za ova dva ubistva, oni se terete i za brutalne likvidacije Milana Ljepoje, Gorana Veličkovića Goksija i Zdravka Radojevića. Istražitelji sumnjaju da su svi na prevaru odvezeni u kuću u Ritopeku, gde su brutalno mučeni, a potom ubijeni, raskomadani i samleveni u mašini za mlevenje mesa.

Čvrsti dokazi

Uskoro optužnica

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je, prema tvrdnjama tužilaštva, najteža krivična dela izvršavala pod paravanom navijačke grupe Principi, uhapšena je 4. februara i Tužilaštvo za organizovani kriminal ima rok do 4. avgusta da podigne optužnicu, a da osumnjičeni ostanu u pritvoru. - Ukoliko optužnica ne bi bila podignuta do toga dana, osumnjičeni bi morali po zakonu da budu pušteni na slobodu. Međutim, dokazi koji su do sada prikupljeni su čvrsti i dovoljni za optužnicu kojom će većini njih pretiti doživotnakazna zatvora - kaže naš sagovornik. Prema njegovim rečima, osim fotografija i materijalnih tragova, pribavljeni su i video i audio snimci, kao i iskazi koji će javno biti izvedeni kada počne suđenje.