SNIMAK POTVRDIO PISANJE KURIRA: Evo kako je zbog pasulja pretučen Žabac u kafani VIDEO

Nakon pisanja Kurira da je Nebojša Tubić Žabac pretučen je u kafani u mestu Klisa nadomak Novog Sada, sada se pojavio i snimak na kojem vidi šta se dogodilo.

Naime, kako se vidi, Žabac je prišao stolu za kojem su sedela četiri muškarca, sa trojicom se pozdravio, a nakon što je pružio ruku četvrtom počela je tuča.

Podsetimo, Tubić je za Kurir ispričao da je dobio batine zbog pasulja.

- Eto, napali su me neki majmuni. Odveli su me mečki na rupu. Ne volim ja da se ovakvim stvarima daje na značaju. Jednom čoveku ostao sam dužan neke pare. Sve je to moglo normalno da se reši. Sa prijateljem sam došao u kafanu i poručio pasulj i sok. Bio sam gladan i rekoh da pojedem nešto. I odjednom, kao, konobarica rekla da nisam platio pasulj. Ej, zamislite, 450 dinara da ja nisam platio. Konobarica je napravila štimung za haos - ispričao je Žabac za Kurir.

Inače, Tubić je imao burnu prošlost. Najpre je 2012. preživeo ranjavanje u glavu. Sedeo je u bašti kafića "Aleksandar" u Novom Sadu kada je maskirani napadač, koji je nosio šešir, u pravcu bašte kafića ispraznio šaržer iz automatske puške. Žapcu je metak prošao kroz glavu, ali je čudom preživeo.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:43 ŽABAC OTKRIO DETALJE OPAKE TUČE U NOVOM SADU