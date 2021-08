TRAGEDIJA U ZEMUN POLJU! MALOLETNIK (16) PIJAN I BEZ DOZVOLE SEO ZA VOLAN: Ubio maloletnu kumu (17), a zamalo i mlađu sestru!

Slađana Arnautović (17) iz Zemun polja poginula je kada je "pežo" kojim je upravljao pijani maloletnik (16) koji nije imao vozačku dozvolu, sleteo s puta i udario u dva betonska stuba.

U ovoj nezgodi teške povrede zadobili su putnici automobila, devojčica (8) i dečak (10), inače rođena sestra i brat vozača, dok su on, njegova devojka (14), i M. A.(19) starija sestra nastradale Slađane lakše povređeni i pušteni kući.

Proslava rođendana

Maloletni vozač automobila koji je imao jedan promil alkohola u krvi u vreme udesa, prepričao je za Kurir šta se dogodilo kobne noći:

- Slavili smo mojoj devojci rođendan. Bili smo svi tu, kao i moj zet, koji je iznajmio "pežo" u renta karu. Rekao mi je da idemo po ozvučenje kod kumova, odnosno kod Slađane i Marije. Seo sam u kola sa devojkom, a onda su sa nama pošli moja mlađa sestra i brat - rekao je vozač "pežoa" i dodao da mu ovo nije bio prvi put da vozi iako nema dozvolu:

- Kada smo se vraćali naišao mi je automobil iz suprotnog smera, zaslepila su me njegova svetla, ništa nisam video. Samo sam pustio volan.... Nisam išao mnogo brzo možda oko 80 kilometara na sat. Ne znam šta se desilo uopšte - rekao je maloletni vozač koji je priznao da je pogrešio, ali i da je pre nego što je seo u kola popio popio tri četiri piva!?

Na njegove reči nadovezuje se njegov otac Đ. J. koji je naglasio da je u to vreme spavao - Bolje da se nikad nisam probudio. Nastradala nam je kuma, a mlađoj ćerkici se bore za život. Sinu starijem od nje polomljene su ruka i noga - kaže otac vozača i dodaje da treba sa sinom koji je vozio da ide u policijsku stanicu.

Prošla pored tela

Jauk i lelek juče u kući nesrećnih roditelja Slađane Arnautović. Neutešni su otac Zoran i majka Milica. - Bolje da je mene bog uzeo nego moju Slađu. Šta ću sada da radim. Ode mi dete. Sve sam preživeo, infarkt srce mi radi 25 posto, vodu na plućima, ali ovo ne mogu. Kako pa ona je bila na pragu svog života. Uvek vesela nasmejana, htela je da postane frizerka - kukao je na sav glas nesrećni Zoran i dodaje da ne zna kako će Mariji da kaže da joj sestre više nema.

- Bile su nerazdvojne, ona je lakše povređena, treba da stigne kući. Ne znam šta da kažem, za vozača. Ubio mi je dete ali šta ću ne mogu da mrzim. Na trenutak pomislim da bi ubio boga u njemu, ali nema ništa od toga. Nažalost nekim ljudima mora tako nešto da se desi da shvate da greše ali zašto moje dete da ubije. Ona nikom zlo nije poželela nije pila, nije se drogirala .... - priča nesrećni otac.

Majka objašnjava da je se vraćala iz prodavnice kada je saznala za nesreću. - Komšija mi je rekao da je se dogodila saobraćajna nesreća i da je neki mladić nastradao. Potom sam saznala i da su moje ćerke bile u kolima. Rekli su mi da je Marija odvezena u bolnicu. Niko mi nije rekao da je moja Slađa nastradala. Prolazila sam pored tela mog deteta nisam znala da ona leži prekrivena, nisam mogla ni da je vidim. Pa ona je tek počela da živi - kuka na sav glas nesrećna majka.

Podsetimo, saobraćajna nezgoda dogodila se kada je automobil marke "pežo" koji se kretao Kurirskom ulicom, i svega na oko kilometar od kuće Arnautovića sleteo s puta na desnu stranu i najpre udario u betonski stubić, potom je udario u drvo, a nakon toga u banderu električne energije.

Užas: Čuo se plač i vriska

Jedan od mladića koji poznaje maloletnog vozača kaže da je scena nakon nesreće bila jeziva. - Čuo se plač i vriska. Ne izlazi mi iz glave dečak (10) brat vozača koji me zagrlio me i vikao: "Ne daj me, vodi me kući" Plašio se policije. Držao sam ga tako i pokušavao da ga smirim. Potom sam čuo Mariju kako vrišti u vozilu hitne pomoći. Slađana je već bila prekrivena, dok se najmlađa devojčica nije ni čula, kažu da joj je pukla lobanja - rekao je je naš sagovornik i dodao da je više puta viđao maloletnika kako vozi automobil: - Nekad se verujem i pravio važan, ko zna koliko puta je vozio različita kola, nije verovao da mu se bilo šta može desiti ali eto. Ne verujem ni da je ovo želeo ali šta je mogao drugo da očekuje - kaže naš sagovornik.

