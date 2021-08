SKINI KOKARDU SA ČELA! Giški stiglo JEZIVO UPOZORENJE dva dana pre nego što je ubijen! GAĐALI SU GA SA SVIH STRANA (FOTO)

Đorđe Božović Giška ubijen je 15. septembra 1991. godine na ratištu, pod još uvek nerazjašnjemim okolnostima. Novinar Predrag Jeremić poznat je po tekstovima o krvavim događajima sa beogradskog asfalta, a jedan od glavnih aktera priča o prestoničkom podzemlju devedesetih godina svakako je čuveni Đorđe Božović Giška.

Kako je Jeremić ispričao dan ili dva pre nego što je Giška ubijen na ratištu, zvao ga je Milan Martić i rekao da on i njegovi vojnici skinu kokarde, koje su stavili na kape nakon što su sklonili petokrake.

- Giška mu je onako iziritiran odgovorio: “Brate, dođi ti da mi je skineš sa čela.” Giška je pogođen snajperskim hicem, a ne zna se odakle je metak došao. Vojska koja je sa tenkovima trebalo da im da podršku, nije se pojavila, Giška je ostao u nekom procepu i stradao. Od tada do danas nikoga to nije dovoljno zanimalo, tako da će verovatno ostati zauvek misterija ko je, kako i zašto ubio Gišku – ispričao je Jeremić.

Podsetimo, Giška je ubijen 15. septembra 1991. godine na ratištu, pod nerazjašnjemim okolnostima. On je bio komandant Srpske garde, a u trenutku smrti imao je 36 godina.

Milena Božović, Giškina majka, rekla je svojevremeno:

"Moj sin je rođen za smrt i smrt ga je uzela. Otišao je da pogine tamo gde je bilo najdalje i najopasnije. Pao je u jurišu. Vojska ga je ostavila bez zaštite. Gađali su ga sa svih strana i nije mu bilo spasa. Otišao je da spasava narod Like u Gospiću, a ubila ga je izdajnička ruka Mladića i Miloševića. Ubijen je s leđa.

Dan pre nego što se to desilo, zvao me je sa ratišta i rekao mi: 'Nemoj da plačeš ako poginem.' To su bile poslednje njegove reči koje sam čula. Istog dana u moj stan u Beogradu došao je jedan čovek i rekao mi da svog sina živog više neću videti. Sledećeg dana on je bio mrtav, a 16. septembra, na njegov rođendan, doneli su mi njegovo mrtvo telo".

