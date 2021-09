EVO KAKO JE VOĐA ŠKALJARACA POBEGAO IZ CRNE GORE: Planirao ubistva Belivuka i Miljkovića, pa zbrisao iako ga je policija pratila

Jovan Vukotić, vođa "škaljarskog" klana, pobegao je iz Crne Gore, uprkos tome što je bio na "merama", te se postavlja pitanje kako je to uspeo s obzirom na to da je bio praćen i prisluškivan.

Iz svoje zemlje je pobegao neposredno pre nego što se saznalo da je podstrekivao na ubistva svojih protivnika Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja i Marka Miljkovića Mesara, koji su radili za Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, a koji vode supranički - "kavački" klan.

- Uspeo je da pobegne jer ima saradnju sa nekim iz policije. Neko mu je sve dojavio. Sve mu je tačno rečeno što se vidi iz njegovih postupaka. Tačno je znao kada da pobegne, a to se dogodilo i pre nego što je policija izvršila upad u njegov posed - rekao je za "Blic" kriminolog Dobrivoje Radovanović.

Još jedna "sumnjiva radnja" u slučaju Vukotić je aktuelna poternica koja je raspisana za njim nakon bekstva. Crnogorski mediji su prvo objavili da je za njim raspisana crvena poternica, a samo nekoliko dana kasnije iz Ministarstva pravde te zemlje je rečeno da je došlo do nesporazuma.

- Izvinjavamo se jer je došlo do nesporazuma, pa iz tog razloga preciziramo odgovor: U skladu sa članom 511 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je na osnovu rešenja Osnovnog suda u Kotoru 2016. godine i naredbe Višeg suda u Podgorici 2019. godine izdalo saglasnosti za raspisivanje međunarodne poternice za Jovanom Vukotićem iz Kotora. U periodu nakon toga, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava nije zaprimilo zahtev za davanje saglasnosti za raspisivanje međunarodne poternice za imenovanim u smislu člana 511 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku – preneli su tamošnji mediji dopis Ministarstva.

Podsetimo, kotorska policija pozvala je Vukotića nekoliko dana pre pretresa kako bi odradila procenu bezbednosti na osnovu koje bi eventualno bio stavljen pod policijski pratnju, ali se on oglušio na taj poziv, na šta je imao pravo.

Čitava akcija sprovedena je nakon što se došlo do saznanja da je vodeći "škaljarac" bio u kontaktu sa kriminalnom grupom koja je planirala da likvidira ove godine u januaru na tivatskom aerodromu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Ta grupa je uhapšena i Specijalno državno tužilaštvo je početkom jula podiglo optužnicu protiv Janka Vukadinovića, Mila Jovanovića (34), Radovana Stanišića (35), Almire Mujahodžić (21), Momčića Milića (40) i Dušana Ivanovića (41), dok je jedna osoba čije je kodno ime u šifrovanoj aplikaciji putem koje su komunicirali Kamenko Kuč dobila status zaštićenog svedoka.

I Radoje Zvicer pobegao po istom "receptu" kao i Vukotić

Osim Vukotića i njegov najveći protivnik Radoje Zvicer takođe je pobegao iz Crne Gore. Umakao je kada je oko njega počeo da se steže obruč, dok je većina njegovih saradnika uhapšena, čak i Kašćelan sa kojim je vodio kriminalnu grupu.

Sunovrat "kavčana" započet je u Srbiji hapšenjem Belivuka i Miljkovića i njihove ekipe, koja je bila njihov ogranak u Srbiji. Nakon tog događaja Radoje Zvicer nestaje bez traga. Prema informacijama do kojih se došlo, on se krije u nekoj od južnoameričkih zemalja, ali to još uvek nije potrvrđeno i za njim se intenzivno traga.

