PUCALI NA GORANCA BEZ GAZDINOG ODOBRENJA: Istraga sačekuše u Novom Sadu UBICE KUPILE AUTO SMRTI MESEC DANA RANIJE

Prošlonedeljni napad na Gorana Kovačevića Goranca u Novom Sadu prilikom kog je ubijen njegov telohranitelj Uroš Stefanović planiran je izvesno vreme, ali je prema nezvaničnim saznanjima izvršen brzopleto u pogrešno vreme i bez "zelenog svetla" nalogodavca što je ostavilo dovoljno prostora nadležnim organima da rasvetle čitav slučaj.

Zbog sumnje da je umešan u ovaj obračun policija je raspisala potragu za bivšim policajcem Daliborom Bogdanovićem Boćom i još dvojicom muškaraca za koje postoji sumnja da su direktni počinioci ovog krivičnog dela.

- Prema dosadašnjim operativnim podacima tragovi vode do dvojice muškaraca sa područja Srema koji su pre nepunih mesec dana kupili vozilo inđijskih registarskih oznaka koje je korišćeno prilikom napada. Taj "pežo partner" koji je nakon obračuna ostavljen na izlazu iz Novog Sada ka Rumenki bio je prepun dokaza. On čak nije ni preregistrovan što odaje dozu amaterizma u ovako ozbiljnim kriminalnim radnjama sa jedne strane, ali i ide u prilog teoriji da je to vozilo možda planirano da se koristi samo za praćenje Gorana Kovačevića Goranca, a da se atentat na njega izvrši nakon detaljno prikupljenih podataka sa terena - priča izvor upoznat sa tokom istrage.

Prema njegovim rečima, postoji sumnja da je upravo Dalibor Bogdanović Boća bio taj koji je trebalo da obezbedi dovoljno informacija o Gorančevim navikama i dnevnim rutinama kako bi olakšao posao napadačima.

- Bogdanović i Kovačević su dugogodišnji prijatelji i čak žive u istom delu grada na svega stotinak i nešto metara jedan od drugog. Praktično iza ugla na minut udaljenosti. Budući da se znaju dugo Bogdanović je tačno znao gde Goranac živi, gde se i sa kim kreće, koje kafiće posećuje i kakve su mu dnevne navike. On je navodno trebao da obezbedi sve potrebne informacije neposrednim izvršiocima koji su na osnovu njih krenuli u praćenje i proveru Goranca birajući kad bi bio zgodan momenat da ga likvidiraju. Budući da su iza sebe ostavili puno tragova stiče se utisak da su reagovali impulsivno te da su praktično probali da iskoriste zgodnu priliku za napad kad nije bilo vreme za to. Pomislili su da će uspeti u svojoj nameri, ali izgleda da nisu dobili "zeleno svetlo" nalogodavca jer nisu imali pripremljenu kompletnu odstupnicu kakva se inače priprema u ovakvim kriminalnim delima pa su ostavili brojne tragove - objašnjava sagovornik.

foto: Kurir

Ističe da bi istragom trebalo da se utvrdi da li je Dalibor Bogdanović Boća nalogodavac napada na Goranca ili je njegova uloga bila da pruži logističku podršku izvršiocima, a da je nalogodavac neko treći.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je nakon okončanog predistražnog postupka pokrenulo istragu protiv B.D. i J.D, obojice iz Novog Sada, zbog sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnim materija.

- Kako se obojica osumnjičenih nalaze u bekstvu Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je podnelo predlog sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu da protiv osumnjičenih odredi pritvor i naredi izdavanje poternice kako bi se obezbedilo prisustvo osumnjičenih i nesmetano vodio krivični postupak - navode u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.

(Kurir.rs/Blic)