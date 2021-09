NEĆE SE VIŠE VRAĆATI MUŽU NASILNIKU: Oglasila se majka četvoro dece iz Zablaća koju je suprug brutalno pretukao LETVOM SA EKSERIMA

- Ćerka čeka da je otpuste iz bolnice. Rane su joj zarasle. Videla sam je na kameri jer su posete zabranjene. Rekla mi je da će sa decom doći kod mene i da se više neće vraćati mužu nasilniku - počinje svoju ispovest Slađana, majke N. V. koju je pre dve nedelje pretukao suprug Goran V. u Zablaću.

Prema njenim rečima, rane koje je N. V. imala po licu su zarasle , ali je još uho koje je bilo amputirano boli.

- Ćerka mi je rekla da se oseća dobro i da jedva čeka da vidi decu. Troje su kod mene, a o bebi od osam meseci brigu vodi moja prija. Ona ima svoj posao i živeće kod nas, deci ništa neće faliti - kaže Slađana.

Viđa ćerku preko vibera

U bolnicu nije išla jer su posete zabranjene, ali svakodnevno svoju ćerku viđa preko vibera.

- Nisam je pitala šta je prethodilo batinama. Nije ni ona to spominjala. Ranije sam joj govorila da on nije za nju, ali nije me slušala. Posle svega bitno je da je dobro i da će se vratiti živa deci - dodaje Slađana i kaže da njena ćerka samo ima želju da vidi decu.

foto: RINA

Kaže da joj ništa nije teško oko troje dece samo kad zna da joj je ćerki bolje. Da se danima molila samo da preživi jer ju je suprug tukao sve dok nije iznemogla od bola.

Kako se saznaje, navodno je 1. septembra u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beograd upucen je Goran V. iz Zablaće. On će biti podvrgnut psihijatrijskom veštačenju kako bi se utvrdilo da li je bio uračunjiv u trenutku izvršenja dela. On je 29. avgusta ove godine u selu Zablaće nakon proslave pijan zlostavljao suprugu. Prvo ju je tukao i rukama i nogama , a zatim je uzeo motku na kojoj su bili ekseri. Zatim, ju je ostavio pored kontejnera. Da je nisu pronašle komšije i pozvale lekare ko zna šta bi bilo sa njom.

- Mislili smo da je đubre, ali kada smo se približili videli smo da je naša komšinica. Izgledala je kao da su je psi ujedali - tada su rekle komšije.

Bila unakažena

I zaista polumrtvu N. V. su primili u bolnicu. Nije bilo mesta na njenom telu gde nije bilo neke rane. Polomenih rebara i kosti na licu. U toku zlostavljanja muž joj je otkinuo uho.

Vučković se u policij pravdao da se ničega ne seća i da su oboje bili pijani. On je imao zabranu prilaska ženi, ali ju je prekršio. Ukoliko se dokaže njegova krivica preti mu do 15 godina robije. O sinu nasilniku ne želi više da govori ni njegova majka Stoja.

- Nisam ga ni videla više niti čula. Molila sam ga da je ne bije, ali nije pomoglo. I mene je udarao i to mogu da mu oprostim, ali šta je uradio snahi to ne mogu. Nek mu sude za ono što je uradio - kaže majka uhapšenog Gorana V.

I sama dodaje da je njen sin živeo u kući gde ju je suprug stalno zlostavljao.

- Štitio me je od njegovog oca. Sada ne mogu da verujem šta on radi i šta je uradio. I to veče je pijan rekao da ju je “ubio od batina”. ljudi me osuđuju jer sam stvorila takvog sina. Ne mogu da ih zbog toga osuđujem. Ja sam ga rodila i njegova krivica je i moja- kaže Stoja.

Ona tvrdi da se nije čula sa snahom i da će za nju biti dostupna šta god da je zatreba. Trenutno brine o njihovom četvrtom detetu bebi od osam meseci.

- Kako snaha bude želela neka tako i odluči - kaže Stoja.

(Kurir.rs/Blic)