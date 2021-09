EKIPA VELJKA BELIVUKA OZBILJNO PRIPREMALA ZLOČINE: Na Skaju imali grupu "kovid", gde su dogovarali likvidaciju Šarca i Vukićevića

Veljko Belivuk, Marko Miljković i njihovi najodaniji saradnici napravili su grupu na Skaj aplikaciji pod nazivom "kovid" u kojoj su razmenjivali informacije o suparnicima, koje je trebalo da likvidiraju, među kojima su bili i Aleksandar Šarac i Lazar Vukićević, otkrio je istražiteljima svedok-saradnik Bojan Hrvatin!

Kako je ispričao, zloglasnom klanu je u lovu na protivnike iz škaljarskog klana, pomoglo i to što su iz jednog beogradskog kafića, dobijali snimke sa sigurnosnih kamera, na kojima su zabeleženi izlasci Aleksandra Šarca. Hrvatin je navodno otkrio da im je jednom prilikom menadžer kafića doneo snimak sa rođendana Aleksandra Šarca.

- Saznali smo da postoji grupa navijača Lazara Vukićevića i da su iznajmili stan koji gleda na Humsku, a da je u svemu tome i Aleksandar Šarac. Prvi put konkretnije saznajem o tome u stanu Srđana Lalića, kada su doneta dva risivera iz jednog beogradskog kafića, da pregledamo slike, da vidimo s kim je Šarac bio kada je slavio rođendan - rekao je Hrvatin.

- Jedno jutro smo se našli i napravili grupu za to. Ispočetka se zvala "Soprano grupa", ali smo posle nekoliko dana promenili naziv u "kovid", zato što je virus bio aktuelan u to vreme. Svemu smo ozbiljno pristupali, pa je tako Marko Miljković stupio u kontakt s jednim "škljaracem", i tako došao do saznanja da su Šarac i Vukićević na vezi sa izvesnim "Kapetanom" - rekao je svedok i dodao da je Miljković imao tri telefona, a jedan od njih je koristio za kontakt sa čovekom od koga je dobijao informacije ko su "škaljari" u Beogradu koji su bili zaduženi da jure neke određene ljude i da nas nadgledaju.

