USTA NISAM OSEĆALA OD BATINA: Ispovest Novosađanke koju je oteo i tukao Sloba Snajper NIKO NIJE MOGAO DA ČUJE MOJE ZAPOMAGANJE

Bio je besan. Obratio mi se rečima: "Nećeš ti nigde. Kraj je kad ja kažem". Bila sam uplašena. Sve me je bolelo od udaraca... Usta nisam osećala...

Ovako počinje svoju ispovest U.J. iz Novog Sada, koju je pre nekoliko dana navodno oteo, a potom i pretukao Slobodan Milutinović Snajper, osuđivani kriminalac sa više od 15 krivičnih prijava i vođa navijača Vojvodine. Snajper se trenutno nalazi u pritvoru zbog otmice i maltretiranja svoje ljubavnice.

Mlada Novosađanka U.J. je u ovom slučaju dobila status posebno osetljivog svedoka.

- Slobodan i ja smo bili oko godinu dana u emotivnoj vezi. U jednom trenutku rešila sam da je prekinem i to mu saopštila pre četiri meseca. On ima svoju suprugu i decu, a ja sam jednostavno donela odluku da nastavim svoj život dalje. Međutim, od kada smo raskinula, znao je svaki moj korak, gde izlazim, sa kim se viđam i veoma često dolazio na mesta gde sam ja. Ponovo mi se približio kad je moj otac završio u bolnici. Tada me je obaveštavao kako je i kako teče oporavak nakon moždanog udara. Poslao mi je buket cveća kad mi je otac izašao iz bolnice - počinje svoju ispovest U.J.

Bila je odlučna da stavi tačku i na komunikaciju sa njim, a izašla je u nedelju da se vidi sa njim, kad ju je pozvao, kako bi mu to i rekla.

- Imala sam potrebu da mu kažem da svako od nas mora da nastavi svoj život. Nisam ni pomislila da će me oteti i tući. Ušla sam u kola i otišli smo u neki stan. Čim sam ušla, on ga je zaključao i počeo da se smeje. Taj osmeh mi je već bio dobro poznat. Na moje pitanje zašto se smeje rekao mi je: "Videćeš, samo se opusti..." Počeli smo priču, a on mi je u jednom trenutku uzeo telefon i počeo da lista poruke i pozive. Nakon toga je izvadio karticu i polomio je. Tada mi je rekao: "Dugo imaš ovaj broj, vreme je da ga promeniš..." - priča mlada Novosađanka.

Kako kaže, Snajper je potom nastavio da joj lista društvene mreže i komunikaciju koju je imala sa drugim ljudima.

- Imao je potrebu da me kontroliše. Želeo me samo za sebe i bio ljubomoran na svakoga ko bi mi se obratio. Iz ljubomore je poludeo jer sam ga nešto slagala. Nije mi ništa rekao već je samo spustio telefon i počeo da me šamara. Učinilo mi se da gubim dah, da ću se onesvestiti i zato sam mu rekla: "Molim te nemoj me više šamarati". On je stisnuo pesnicu i udario me u grudi - priča U.J.

Prema njenim rečima, pokušala je da mu pobegne iz stana. Međutim, on ju je uhvatio za ruku i odvukao u spavaću sobu.

- Bio je besan. Obratio mi se rečima: "Nećeš ti nigde, kraj je kad ja kažem". Bila sam uplašena. Sve me je bolelo od udaraca... Usta nisam osećala... - prepričava U.J.

Njen do pre nekoliko meseci emotivni partner otišao je po vodu. Tada joj se ponovo obratio: "Uzmi, trebaće ti, nije još gotovo..."

- Nakon što sam popila vodu nastavio je da me udara i davi. Uhvatio me je u takozvanu polugu. Pustio me je tek kad je video da ću se onesvestiti. Niko nije mogao da čuje moje zapomaganje jer zgrada nije bila useljena. Kad smo ušli u stan on je i navukao zavese - objašnjava U.J.

Branio se ćutanjem Slobodan Milutinović Snajper se u tužilaštvu prema nezvaničnim informacijama branio ćutanjem. Njemu se na teret stavlja krivično delo otmice za koje je zaprećena kazna zatvora od 10 godina. - Pritvor mu je određen po tri osnove. Da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti - kaže advokat Miloš Bugarski.

Kako U.J. kaže, Milutinović je u jednom trenutku otišao u kupatilo. Govorio joj je o svom životu, a ona mu je uzvraćala komunikaciju.

- U jednom trenutku ugledala sam telefon. Uzela ga i pustila sestri poruku sa lokacijom. Rekla sam je da me drži zatvorenu u nekom stanu. Od tada dok nije došla policija prošlo je možda 15-20 minuta, a meni je bila večnost. Samo mi se motalo po glavi, da li je sestra videla poruku, a šta ako je nisam ni poslala, šta ako misli da se šalim... Međutim, ubrzo sam začula policijske sirene. Istrčala sam na terasu da bi me videli. On je prišao, zagrlio me i počeo da mi namešta kosu i šapuće: "Reci im da smo se samo posvađali...". Policija ga je odvela, a ja sam otrčala do majke i sestre - kaže U.J.

U.J. je dobila status zaštićenog svedoka u postupku protiv Milutinovića. U tom svojstvu u utorak je svedočila u tužilaštvu. Snajper je tražio da prisustvuje njenom izlaganju.

- Videla sam ga iz sobe u kojoj sam bila. On meni nije mogao. Skupila sam snage da o nasilju govorim i javno. Da pošaljem pruku ženama koje su bile žrtve da ne smeju da ćute. Svaki nasilnik je u osnovi egomanijak i slabić. Zahvalna sam porodici koja je stala uz mene - kaže U.J.

