ISTRAGA UBISTVA PORODICE ĐOKIĆ: Koji su motivi za svirepo trostruko ubistvo? Dobrivoje Radovanović i Jelena Rafailović u Usijanju

Policija je u subotu pronašla spaljena tela vlasnika menjačnice iz Aleksinca, Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25), šest dana od nestanka, u rupi u ataru sela Moravac, 12 kilometara dalje u selu Tešica bio je njihov automobil "pasat", koji je takođe spaljen.

Nakon završene obudkcije rezultati pokazuju da su članovi porodice Đokić ubijeni iz vatrenog oružja.

foto: Kurir

Sumnja se da su ubijeni u automobilu, a ne isključuje se mogućnost da je oružje imalo prigušivač, jer nema svedočenja da su se čuli pucnji.

Šta je do sada pokazala istraga? Zašto su Đokici umesto ka Aleksincu skrenuli u suprotnom smeru? Koji su mogući motivi za svirepo trostruko ubistvo?

Gosti "Usijanja" su Dobrivoje Radovanović kriminolog i Jelena Rafailović novinar crne hronike dnevnog lista Kurir.

- Prema nezvaničnim informacijama, porodica je ubijena vatrenim oružjem, sa dva ili više metaka u telu. Porodica je nestala nedelju na ponedeljak, intenzivno se tragalo za njima, kaže Rafailović.

- Verovatno su izvršioci poznavali ovo područje, ali su možda i slučajno naišli na rupu gde su bačena tela, veća je verovatnoća da su to ljudi koji su znali teren, ili su prethodno istražili teren. Pitanje je i da li su prisiljeni da uđu u automobil, ili su bili zaustavljeni od strane uniformisanog lica, ondosno pripadnik abande koji je ukrao unoformu, možda su i zaustavljeni na nekoj raskrsnici, kaže Radovanović.

foto: Kurir

- Priča se i da je ubijeni pozajmljivao novac, ali to možda i nije motiv. Goran je bio više puta na meti napada u menjačnici, jednom je uspeo i da otera lopova, u njegovoj kući je pronađena i futrola za pištolj, ali ne i oružje, za koji nije imao dozvolu, kaže Rafailović.

- Mali procenat ljudi ima dozvolu za oružje, a neko nosi ilegalno. Goran je bio svestan ugroženosti, bio je svestan mogućnosti napada, on je davao novac pod kamatu, to je klasično zelenašenje. Dve stvari su nesporne, zločin nije izvršio jedan čovek, to se ne može tek tako, moguće je da je neki duševni bolesnik ovo napravio, ali malo je verovatno, najverovatnije se radi o klasičnoj psihopatiji, kaže Radovanović.

- Iz listinga mobilnih se ne vidi pretnja, a pretpostavlja se da, prema nezvaničnim informacijama, rezervni točak nije nađen, možda je tu čuvao neki novac, pominje se 100.000 evra, kaže Rafailović.

- Vrlo verovatno da ovo nje mogao jedan čovek da uradi sam, verovatno je grupa u pitanju, možda je sam zločin počinio pojedinac, kaže Radovanović.

- Čaura je na veštačenju, treba videti da li je ona iskorišćena u zločinu, kaže Rafailović.

- Spaljivanjem tela uništen je veliki broj dokaza, verovatno, kaže Radovanović.

(Kurir.rs)