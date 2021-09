IVICA DAČIĆ I JELENA MILIĆ U USIJANJU: Svesni smo rizika ali Srbija neće dozvoliti novi pogrom Srba na Kosovu

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Gabrijel Eskobar doputovaće u Brisel naredne nedelje kako bi sa evropskim partnerima razmotrio trenutnu situaciju na severu Kosova.

Predstojeći dolazak Gabrijela Eskobar najavljuje veće angažovanje SAD u pregovorima Beograda i Prištine.

Kako će dolazak izaslanika SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara u Brisel uticati na dalji tok pregovora Beograda i Prištine?

foto: Kurir

Gosti "Usijanja" su Ivica Dačić predsednik Narodne skupštine Srbije i Jelena Milić osnivač Centra za evroatlantske studije. Voditelj i urednik emisije je Jelena Pejović.

- U Briselu će se sastati Petar Petković i sa druge strane Bisljimi, oni su stalno menjali, ali to su teme koji je trebao da se bavi pregovarački tim i pre nego što se ovo sad desilo, ali jednostrana rešenja su uvek donosila tenzije,od evropskih pregovarača sam čuo da su vrlo razočarani u Kurtija. Ketrin Ešton je bila autoritet, a posle je ona otišla, a Mogerini nije uspela da ostvari autoritet. Mi smo mislili da ne može sa Tačijem, a posle njega su došli sve gri, a ovo nije prvi put da se dešava, kaže Dačić.

- Naše strateško opredeljenje je dijalog, mi ne smemo da budemo oni koji ga prekidaju, ali da tražimo da nam kažu dali još postoji Briselski sporazum. A Eskobar mora prvo da pita Prištinu da li postoji još Vašingtonski sporazum, kaže Dačić.

foto: Kurir

- Ja se nadam da će posvećenost dijalogu na duže staze isplatiti Srbiji, iako Srbija traži vrlo skromne ustupke, kad vidimo selu situaciju, kaže Milić.

02:50 Jelena Milić o uticaju SAD-a u rešavanju kosovske krize

- Ovde je problem jer se ne zna u kom smeru će se kretati političko rešavanje problema, a oni su navikli da pritiskaju Beograd, a sad niko još nije predložio neki kompromis, a mi smo sami tražili da se dijalog prebaci iz UN na EU, a mislim da je nemoguće da se vrate pregovori u UN. Prednost Rezolucije 1244 je što se ne glasa o njenom produženju, glasalo bi se o njenom ukidanju, a sigurno je da svako moguće rešenje morati da bude potvrđeno u SB UN, kaže Dačić.

- Nije ni Trampova administracija puno nudila Srbiji, ali je Eskobar u intervjuu rekao da Amerika nema rešenje, kaže Milić.

foto: Kurir

- Gabrijel Eskobar dobro poznaje prilike na Balkanu, i reč je čoveku koji je pokazao i sluh za srpske stavove, i mi ćemo s njim raditi na prevazilaženju i sadašnje krize i ostalih poblema, rekao je ambasador Srbije u Vašigntonu Marko Đurić koji se uključio u program.

- nama podrška stalno stiže od Rusije, Kine i ostalih, ali niko neće Srbiji pružiti vojnu podršku u slučaju sukoba Srbije sa NATO, jer to svima njima nije u interesu, a ovde se sad vodi strateška igra oko severa, mi pozivamo KFOR da sačuva bezbenost Srba, ako oni neće mi zadržavamo pravo da ne dozvolimo pogrom, to ne smemo da dozvolimo. Mi smo svesni rizika. Hteo bih da iskritikujem sve one koje tvrde da je Kurti umeren, njega je Koštunica lično pomilovao, a on je mnogo ekstremniji nego oni pre njega, ali i to će proći, kaže Dačić.

(Kurir.rs)