JEZIVO! OČAJNA MAJKA MLADIĆA KOJI SE ZAPALIO U BANJIČKOJ ŠUMI: Moj sin je treći u nizu! UBILI SU MU SE I NAJBOLJI DRUGOVI!

Moj sin Filip je treći mladić iz svog društva koji je preminuo. Pre njega ruku na sebe su digla dvojica njegovih drugara, koji su kao i on pohađali Matematičku gimnaziju.

foto: screenshot Pink tv

Ovo za Kurir kaže Dragica Tomić, majka Filipa Stevanovića (27), koji je 23. septembra, kako se sumnja, izvršio samoubistvo tako što se polio benzinom i zapalio u Banjičkoj šumi u Beogradu.

Ne miri se

Nesrećna majka ne miri se s gubitkom i, kako kaže, želi da zna šta se tačno dogodilo njenom sinu, jer on pre smrti nije pokazivao nikakve znake depresije niti je bilo šta u njegovom ponašanju moglo da joj ukaže na to da želi da okonča svoj život.

- Bio je dete za primer. On je bio izuzetno zreo i pametan za svoje godine. Sumnjam da je želeo ovako nešto iz čista mira da uradi, možda ga je neko ucenio. Bolje da je bog nas uzeo nego što je njega. Ne znam kako ću ovo da preživim - kroz suze priča majka Dragica i objašnjava da je Filip pohađao Matematičku školu, kao i da je on treći učenik iz te škole koji je preminuo na takav način i da joj to izaziva sumnju.

- Filipova dva druga su izvršila samoubistvo pre dve ili tri godine. Njih dvojica su čak sedeli u istoj klupi. Bili su mu dobri drugovi, mada je Filip sa svima bio dobar. Nije mu bilo jasno zašto su digli ruku na sebe - kaže majka i nastavlja:

- Nikad mi ni na pamet ne bi palo da je i moj sin sposoban da tako nešto uradi, pogotovo jer nije imao razloga za to. On je bio skroman mladić. Tog dana je krenuo kod lekara, imao je povredu na ruci, objasnio mi je da je dizao nešto teško, naterala sam ga da ide kod lekara. Ali on je otišao u Banjičku šumu.

Hoće da razjasni

Da li su samoubistva njenog sina i dvojice njegovih prijatelja iz škole povezana, ona ne zna, ali bi, kako kaže, volela da sve to razjasni do kraja.

- Filip je bio uspešan, osvajao je nagrade na raznim takmičenjima, a opet bio skroman. Dobijao je po nekoliko desetina hiljada dinara nagrade, trebalo je da učestvuje i u superfinalu kviza "Slagalica". Bio je pažljiv prema svima, pisao je pesme, svakoj drugarici je čestitao rođendan i kupovao ruže. Ne znam šta bih rekla. Ima dosta nelogičnosti vezano za ceo slučaj. Iskreno se nadam da ću saznati šta mi se desilo s detetom - kroz suze kaže naša sagovornica.

foto: Pritnscreen

Sektolog Naređeno mu je da to uradi Sektolog Dimitrije Pastuović sumnja da iza smrti mladića stoji satanistička sekta. - On je u Banjičku šumu otišao sa stoličicom i kanapom, a kantu benzina je kupio na pumpi. Mladić ponese stolicu i kanap i potom se zapali. Račun koji je dobio za benzin ostao je čitav, sve iz njegovog telefona je potpuno izbrisano, ima tu još nelogičnosti koje zbog istrage ne smem da iznosim u javnost, ali policija radi na tome i verujem da će se slučaj rešiti - kaže Pastuović: - Strašno je što nam odlaze najbolja deca, jer Filip je bio pokretna enciklopedija, razuman, human. Njemu je neko isprao mozak i naredio mu da to uradi.

Kurir.rs/J. R.