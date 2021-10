VEZA JOVANJICE I KRUŠIKA: Pakovali aferu predsednikovom bratu Andreju zbog izvoza oružja?

Bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, protiv koje je pokrenuta istraga zbog trgovine uticajem, obuhvaćena je i pretkrivičnim postupkom za aferu "Jovanjica", koji sprovodi Sektor unutrašnje kontrole MUP, a izvor Kurira ne isključuje mogućnost da istraga bude proširena.

Desetine svedoka

Prema njegovim rečima, saslušano je nekoliko desetina svedoka, a na saslušanju je bila i Hrkalovićeva, ali je odbila da na poligrafu odgovori na pitanja koja se tiču kako "Jovanjice", tako i prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića i najbližih članova njegove porodice.



- Postoje ozbiljne indicije da je bilo velikih zloupotreba u slučaju "Jovanjica", pre svega kada su u pitanju telefoni osumnjičenog Predraga Koluvije, ali sve to je još uvek predmet opsežne istrage, koja će sigurno pokazati šta se tačno dogodilo i kakve su bile namere dela MUP. Ispituje se uloga Dijane Hrkalović, ali i nekih drugih ljudi iz policije u toj aferi - potvrđuje on.

Tablice Dijanin saradnik povezan s "Jovanjicom" Jedan od optuženih za aferu "Jovanjica", Branislav Radosavljević, bio je lični vozač Dijane Hrkalović i njen asistent. Istragom, kojom je rukovodio zamenik tužioca Saša Drecun, utvrđeno je navodno da je on grupi Predraga Koluvije dostavio policijske tablice. - Interesantno je kako je, po svemu sudeći, afera bila unapred dobro pripremljena, naročito kada se zna da je Radosavljević bio čovek od poverenja Dijane Hrkalović. Još je interesantnije da ona nije nikada saslušana u toj istrazi, niti je do kraja razjašnjeno da li je i kakvu ulogu imala u tome - zaključuje sagovornik Kurira.

O brojnim aferama bivše prve dame MUP i njoj bliskih ljudi sve veći broj kolega pristaje da otvoreno svedoči.

- Vedrila je i oblačila u MUP sa svojim ljudima, i mnogi nisu spremni da na svojim leđima ponesu njen teret. Određene informacije, do kojih se dosad navodno došlo, ukazuju da je pokušaj da se u aferu "Jovanjica" uvuče rođeni brat predsednika, zapravo bio odgovor na aferu "Krušik", čiji su glavni akteri bili pokojni otac ministra Nebojše Stefanović, kao i sam ministar - otkriva naš sagovornik.

Bivši ministar policije i državna sekretarka, prema tvrdnjama svedoka iz MUP, navodno su bili ravnopravni partneri u poslu i saradnji sa kriminalnim grupama.

Tiha osveta

Afera "Krušik", podsetimo, izbila je 2019, a optužbe o poslovanju sa oružjem Branka Stefanovića, oca tadašnjeg ministra policije, u javnosti izneo je radnik te fabrike.

Stefanović bez odgovora Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova u vreme dok je Hrkalovićeva bila državna sekretarka MUP, ne oglašava se od hapšenja nekadašnje saradnice. Kurir je juče poslao pitanja ministru u vezi sa otkrićem da svedoci tvrde da je Hrkalovićeva navodno uzimala pola zarade kavačkog klana od svega - droge, likvidacija i otmica, i taj deo, sumnja se, navodno delila sa Stefanovićem. Ministar, međutim, nije odgovorio.

- Nekoliko meseci kasnije uhapšen je Koluvija, a u kontekst "Jovanjice", kako je sam osumnjičeni ispričao, pokušan je da bude ubačen brat predsednika. Osnovano to upućuje na to da je to bila tiha osveta "brat za oca", koja je došla iz kuhinje Nebojše Stefanovića i njegove najbliže saradnice od poverenja Dijane Hrkalović. Neke informacije do kojih se došlo upućuju na to da su upravo preko nje informacije o navodnim pozivima Koluvije bratu predsednika, za koje je utvrđeno da se nisu dogodili, stigle do opozicionih političara, koji su ih potom plasirali u javnost - otkriva naš sagovornik kakva je veza između dva afere.

Inače, zamenik tužioca za organizovani kriminal, koji zastupa optužnice za "Jovanjicu", kako navode sagovornici, nije pozvano Dijanu Hrkalović ni na saslušanje, iako se njeno ime pominjalo tokom istrage za takozvanu "Jovanjicu 2".

