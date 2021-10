U ĐOKIĆE PUCANO IZ 2 PIŠTOLJA? Uhapšeni Džonić optužio rođene sinove i braću Jojke, A SVI ONI IMAJU ALIBI

Prema najnovijim saznanjima iz istrage, navodno je na porodicu Đokić pucano je iz dva pištolja.

Iako je u prvi mah izgledalo da je hapšenjem Gorana Džonića stavljena tačka na slučaj svirepog ubistva porodice Đokić u selu Moravac, osumnjičeni je na saslušanju priznao da je imao određenu ulogu u ovom zločinu, ali je kao saučesnike označio braću Jojke, kao i svoju dvojicu sinova.

Iako su ubrzo uhapšeni, oni su ponudili policiji alibi za kobnu noći kada su Đokići iz Moravca krenuli ka Aleksincu, odakle im se izgubio svaki trag, dok policija nakon više dana nije pronašla njihova spaljena tela.

foto: Privatna Arhiva

Osumnjičeni Džonić tako je u igru uvukao više osoba, navodeći da je bliske rođake Đokiće tipovao kriminalcima jer im je dugovao pare.

Na parama ukradenim od Đokića nalaze se samo Džonićevi otisci, a dodatnu konfuziju u istragu unosi i najnovija činjenica, da su Goran, Gordana i Lidija likvidirani hicima iz dva pištolja, piše portal "24sedam".

foto: Printscreen/Facebook

Podsetimo, u pritvoru se zbog ubistva porodice Đokić trenutno nalazi pet osoba, Goran Džonić, njegovi sinovi Milan i Stefan i braća Kostantin i Kostadin Milošević.

Goran Džonić je, inače, brat od tetke ubijenog Gorana Đokića, a policija je od početka sumnjala da je u delo umešan neko ko je blizak porodici i ko ima sve potrebne informacije. Džonić je bivši vatrogasac u penziji, a navodno su on i Đokić bili veoma bliski i poznavali su se ceo život.

foto: MUP Srbije

Kako se saznaje, obojica Džonićevih sinova su rekla da su u vreme ubistva radila i da se to može lako proveriti. Takođe, žena jednog od braće Milošević je izjavila da je njen suprug u to vreme bio kod kuće i da imaju video-nadzor koji to može da dokaže.

(Kurir.rs/24sedam)