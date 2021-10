KAKO SU BRAĆA JOJKE POVEZANA SA UBISTVOM ĐOKIĆA: Policija im proverila auto iz garaže, odmah su znali da se TU NEŠTO NE UKLAPA

Vozilo koje pripada majci braće Konstantinu M. i Kostadinu M. iz Moravca, koja se nalazi u inostranstvu takođe je izuzeto kao moguć dokaz u istrazi ubistva tročlane porodice Đokić čija su spaljena tela pronađena 2. oktobra u ataru ovog sela.

Nakon hapšenja ove dvojice braće, a na osnovu optužbi prvoosumnjičenog Gorana Džonića da su bili inspiratori svirepog zločina, osim vozila "porše kajen" koje pripada jednom od njih, organi gonjenja su odlučili da se pozabave i "renoom tvingom" zatečenim u njihovoj garaži.

Ovo iz razloga što su svedoci pominjali da su uoči zločina navodno u Moravcu viđali nepoznati crveni automobil, ali je baš takvo vozilo i Džonić opisao kao ono kojim su se braća Jojke vozili u noći ubistva.

Prema njegovim tvrdnjama, crvenim vozilom upravljao je D.P. iz aleksinačkog sela Nozrina, inače dobar prijatelj uhapšene braće za kojim je, zbog njegovih navoda, raspisana poternica jer se nalazi u inostranstvu. Dalje je tvrdio da je to vozilo pratilo "folksvagen pasat" u kojem je bila porodica, jedan od braće K.M, ali i on do mesta zvanog Dudine Bare.

Kako je dalje naveo, kada su stigli na mesto planirane likvidacije, naređeno mu je da pređe u crveni automobil, dok su Đokići ubijani.

Međutim, kako se saznaje, sa vozilom koje je zatečeno kod uhapšene braće, postoji nekoliko stvari koje se ne uklapaju u njegovu priču.

- To vozilo nije crvene već bordo boje, u noćnim uslovima izgledalo bi još tamnije nego što jeste. Zatim, on tvrdi da je automobil koji su braća navodno koristila imao petoro vrata, a "reno tvingo" koji je izuzet ima samo troja. Ništa za sad ne ukazuje na to da ovo vozilo ima bilo kakve veze sa zločinom - objašnjava sagovornik upoznat sa ovim slučajem.

Kako se saznaje, različita veštačenja koje je naložilo Više javno tužilaštvo privode se kraju, a ono što je do sada utvrđeno je da svi tragovi pripadaju ili ubici ili žrtvama. Od sledeće nedelje tužilaštvo bi trebalo da počne sa saslušavanjem svedoka, među kojima i dvadesetogodišnjeg mladića iz Moravca, koji je nevoljno umešan u nezapamćen zločin. Njega je Džonić dan uoči ubistva zamolio da ga preveze do Moravca, nakon što je skuter ostavio na mestu između sela Tešica i Trnava gde je planirao da spali automobil svog brata od tetke, kako bi se dvotočkašem vratio kući.

Beogradski advokat Mladen Magdalenić obišao je u Nišu svoje klijente za koje kaže da su uvereni da će se njihova nevinost dokazati.

- Oni se ponašaju onako kako bi se ponašao svako ko je nevin u pritvoru. Nije im svejedno, ali su svesni da protiv njih ne postoji nijedan dokaz jer ništa učinili nisu. Očekujem da će se na slobodi naći i pre isteka 30 dana koliki je maksimum pritvora određenog rešenjem sudije za prethodni postupak - kazao je Magdalenić.

Osim Džonića i braće K.M. i K.M, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u pritvoru se nalaze i njegovi sinovi S.Dž. i M.Dž. koji su takođe osumnjičeni za teško ubistvo za koje je zaprećena i kazna doživotne robije.

(Kurir.rs/Telegraf)