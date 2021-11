PODNET ZAHTEV ZA PUŠTANJE BRAĆE DŽONIĆ IZ PRITVORA: U kobnoj noći nisu bili na mestu ubistva porodice Đokić, svedoci pokazali!

Advokat Filip Domazet podneo je predlog za ukidanje pritvora Stefanu i Milanu Džoniću, koji su, u sklopu istrage ubistva tročlane porodice Đokić iz Moravca uhapšeni sa ocem Goranom Džonićem i braćom K. M. i A. M. iz Moravca poznatim pod nadimkom Jojke.

Domazet je predlog za ukidanje pritvora podneo 5. novembra, u petak.

- Prestali su razlozi za pritvor - saslušani su svi svedoci, uznemirenje javnosti i visina zaprećene kazna više nisu razlog za pritvor jer njima i ne bi pretila ta kazna od preko 10 godina zatvora čak i da su nešto znali o samom delu, a nisu znali. Iskazima svedoka utvrđeno je da oni nisu mogli nikako da te noći budu na tom mestu, Moje lično mišljenje je da nemaju nikakve veze sa zločinom, kaže Domazet, piše "Blic".

On potvrđuje da Džonićevi sinovi teško doživljavaju boravak u pritvoru i da su u neverici zbog svega što im se dešava.

- Zabrinuti su i za svoje poslove i za sve ostalo. Iz njihovih reakcija uviđam da stvarno nisu imali nikakvih dodirnih tačaka sa slučajem, niti su znali išta o tome. Stefan je skoro baš zabrinuto komentarisao kako će ljudi da reaguju kada izađu, obojica se sekiraju i za svoje porodice i za decu - dodaje Domazet.

Prošle nedelje saslušani je na poziv tužilaštva, petorica Stefanovih kolega iz Vojske Srbije i petorica Milanovih kolega vatrogasaca koji su potvrdili da su kobne noći kada su Đokići oteti i ubijeni, njih dvojica bili na svojim radnim mestima i da ih nisu mogli napuštati.

Do zaključenja teksta, sudija za prethodni postupak nije odlučivao o zahtevu za ukidanje pritvora braći Džonić.

Mladen Magdelinić, advokat braće K. M. I A. M. koji takođe negiraju bilo kakvu umešatnost u ubistvo, kaže da još uvek nije dobio odgovor na žalbu o pritvoru koju je podneo prošle sedmice, i navodi da se nada da će sud u toku preispitivanja dokaza i osnovanosti određvanja ove mere, naći da se pritvor može ukinuti i njima, jer ih sa zločinom ne povezuje ništa osim Džonićeve neosnovana izjava.

- Osnovni preduslov da bi bio produžen pritvor jeste da postoji osnovana sumnja. To je prvo nešto što sud mora da uzme da vidi da ima nekih dokaza za to. U ovom slučaju nema preduslova za pritvor, onda su razlozi za pritvor manje bitni. Što se tiče mojih branjenika njih dovodi u vezu samo Džonićeva odbrane koja je još više kompromitvana njegovim ponovnim saslušanjem u tužilaštvu gde je izneo mnogo konjtradiktornih podataka. Takođe, na prepoznavanju nije prepoznao jednog od braće sa kojim je po njegovoj priči direktno razgovarao, pregovarao i provodio vreme. Nije preopznao čoveka s kojim je po njegovoj priči i imao kontakt i pravio neki dogovor. Ovaj drugi, koga je prepoznao, po njegovoj priči se pojavio izašao iz auta i ušao u auto, video ga je na tri sekunde. A on onda opisuje da je to taj brat sa kojim je bio. Potpuno je pomešao likove - kaže advokat Jojki Magdelinić.

On se nada da će uskoro stići i nalazi veštačenja snimaka koji će potvrditi da su se njegovi klijenti nalazili na drugom mestu i da će sud pažljivo da presipita da li ima razloga za pritvor.

Dokazi povezuju samo Džonića

Svi dosada nađeni tragovi direktno sa zločinom povezuju jedino Džonića. Njegov DNK je na novcu i vreći, iskopanoj iz voćnjaka njegovog sina koji je tog dana bio odsutan. Pištolj, za kojim je balističkim veštačenjem utvrđeno da je iz njega ubijena porodica Đokić, nađen je u kući Džonićeve žene Suzane u Aleksincu gde je bio sakriven u ventilacionom otvoru. Nekoliko časova pre nestanka porodice Đokić, Džonić je snimljen na benzinskoj pumpi u Aleksincu kako toči gorivo u kantu a sigurnosne kamere u Tešici snimile su "pasat" Đokića kako sa zemljanog puta dolazi iz pravca Moravca u dva časa iza ponoći, i Džonićev žuti skuter kako se vraća dva časa kasnije istim putem.

(Kurir.rs/Blic)

