ISPLIVAO JOŠ JEDAN DOKAZ PROTIV GORANA DŽONIĆA: Bio je na mestu gde je zapaljen automobil Đokića

Osumnjičeni Goran Džonić, za trostruko ubistvo Gorana, Gordane i Lidije Đokić dan pre zločina bio je na mestu gde će kasnije zapaliti njihov "pasat" pokazalo je veštačenje baznih stanica.

Prema nezvaničnim informacijama, on je tog dana odvezao žuti skuter i pešice se vratio dva kilometra do mosta u Tešici.

- Tu je pozvao prvog komšiju svog sina da dođe po njega rekavši mu da mu se pokvario motor. Nesrećni mladić ne znajući da će kasnije biti upleten u zločin otišao je po Džonića. Momak je saslušan u Tužilaštvu i prema njegovim rečima Goran je "delovao normalno, ništa nije ukazivalo da planira tako jeziv zločin"- objašnjava sagovornik Blica.

U sredu je u Tužilaštvu svedočio mladića iz sela koji ga je 26. septembra vozio od Tešice do Moravca.

- On ga je toga dana pokupio kod mosta u Tešici jer mu je Džonić rekao da mu je motor kod majstora, a majstor je kasnije naveo da mu je popravljao motor još u avgustu, zbog čega se sumnja da je Džonić tog dana došao u Tešicu da sakrije skuter na mestu gde će iste noći, posle ubistva Đokića, zapaliti njihov pasat. Ovu sumnju dodatno pojačava podatak da je most u Tešici svega dva kilometra od mesta gde je nađen zapaljen pasat kao i da je Džonićev skuter snimljen u noći ubistva oko četiri časa iza ponoći kako se iz Tešice vraća ka Moravcu, putem kojim je prethodno, dva časa ranije prošao "pasat" Đokića koji je verovatno on vozio - dodaje sagovornik.

Prema inforamcijama lista, ovo veštačenje Džonićevog mobilnog telefona biće još jedan dokaz da je zločin planirao do detalja.

- Dok je bio na pecanju razrađivao je plan. Čak i nakon ubistva pozvao je svog druga da zajedno idu na pecanje. Tokom informativnih razgovora u policiji se pravio lud. Nepovezano pričao, a Đokiće hvalio. Inspektorima se nakon ubistva javio majstor koji je rekao da je Džoniću napravio cev za traktora, ali se kasnije ispostavilo da je prigušivač. U policiji je saslušan i čovek kome je osumnjičeni nakon ubistva Đokića vratio dug od 8.000 evra što je dodano bacilo senku na njega - kaže naš izvor.

Podsećanja radi, sumnja se da je tročlanu porodica Đokić 26. septembra oteo, ubio i zapali rođak Džonić. Njihova spaljena tela pronađena su 2. oktobra na mestu zvanom Dudine bare u ataru Moravca.

(Kurir.rs/Blic)

