LOZNIČANI OGORČENI POSLE HAPŠENJA PEDOFILA (70): Ukoliko je sve to tačno, treba ga najstrože kazniti

Dan posle saznanja da je za krivično delo obljuba nad detetom uhapšen sugrađanin (70), Lozničani su ogorčeni da se tako nešto desilo u njihovoj sredini.

- Osumnjičeni je u utorak zadržan, a narednog dana uhapšen i određen mu je pritvor. Živi u Loznici, a dete je iz susednog sela. Slučaj je osetljiv, radi se o detetu i zbog njega, radi zaštita interesa žrtve i zbog istrage nije poželjno iznositi detalje koji mogu ugroziti njen identitet. Osim toga ovo je mala sredina i treba biti veoma pažljiv. Devojčica je kod kuće, a protiv osumnjičenog ide krivična prijava. Od toga kako bude kvalifikovano delo zavisi i kazna. U prvom momentu to je obljuba nad detetom – kazao nam je izvor ne želeći da daje više pojedinosti.

U delu grada gde stanuje osumnjičeni građani su iznenađeni i šokirani da imaju ’’komšiju spremnog na tako užasne stvari’’.

- Ukoliko je sve to tačno, a verovatno jeste kada je uhapšen, onda ga treba najstrože kazniti, pa onda saopštiti ime te osobe da ljudi znaju ko je i šta je. Strašno je šta se dešava i koliko ljudi mogu daleko da idu. Koliko znam, to dete je njegova familija, znači njeni roditelji su mu verovali, a on se tako poneo. Nadam se da će devojčica biti dobro, a on, ako se dokaže krivica, najstrože kažnjen – kaže jedan Lozničanin koji neće da mu se ime pominje.

Podsetimo, za krivično delo obljuba nad detetom uhapšen je muškarac (70), a njemu je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Šapcu, na predlog Višeg javnog tužilaštva (VJT) u tom gradu, odredio pritvor, do 30 dana, potvrdio je juče Zoran Obradović, viši javni tužilac u VJT u Šapcu. On je kazao da je istraga u toku, biće urađena sva potrebna veštačenja, uključeni Centar za socijalni rad, lekar, pedagog, psiholog, sve što je neophodno kako bi bio rasvetljen ovaj događaj. Prema onome što se do sada zna, doduše nezvanično, devetogodišnja devojčica je više puta boravila u domu osumnjičenog čija supruga je rođena tetka detetove majke.

Kada se dete poverilo majci, ona se obratila lozničkoj policiji koja je odmah reagovala. Na društvenim mrežama pominje se informacija da je reč o čoveku koji je nekadašnji inženjer iz jedne propale lozničke firme. Lozničani očekuju da slučaj što pre dobije zakonski epilog i bude saopšten identitet krivca.

(Kurir.rs/T.I.)