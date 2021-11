OČUH 3 PUTA ZA NOĆ SILOVAO PASTORKU (14) DRŽEĆI JOJ SEČIVO NA VRATU: Monstrum iz Smedereva oduđen na 8 godina zatvora

Smederevac (38), koji se teretio da je četranestogodišnju ćerku bivše supurge silovao tri puta za noć, držeći joj sečivo noža na vratu, osuđen je pred Višim sudom u Smederevu na osam godina zatvora, samo tri godine iznad zakonom propisane minimalne kazne.

On je oglašen krivim zbog produženog krivičnog dela silovanja, za koje je zaprećena kazna od pet do 15 godina zatvora. Sud je odredio kaznu od osam godina, jer je u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine, u napuštenoj kući u okolini Osipaonice kod Smedereva, obljubio ćerku svoje bivše nevenčane supruge i to u tri navrata, navodi 24sedam.

Kako je dokazano tokom suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, monstrum se kobne noći sa maloletnom pastorkom vraćao iz Požarevca, gde je, po sopstvenoj želji, odveo u posetu majci, odnosno nevenčanoj supruzi, koja ga je nešto ranije napustila.

Kad se sa devojčicom vraćao u Smederevo, deo puta prešli su pešice, što je iskoristio da je odvede u jednu napuštenu kuću. Oduzeo joj je telefon, preteći da će je ubiti ako nekome ispriča šta se desilo. Devojčica je plakala i molila ga da je pusti, ali je napasnik sve vreme silom zaustavljao, držao joj nož pod grlom.

(Kurir.rs/24sedam)