RASPISANA POTERNICA: Bivši robijaš osumnjičen da je ubio komšiju, otkriveno gde je posle otišao

Za Slavišom P. (45) iz kruševačkog sela Kaonik raspisana je poternica zbog sumnje da je u petak u ponoć sa tri hica iz pištolja ubio komšiju Radislava Aksentijevića (55).

Sumnja se da je Slaviša posle zločina napustio teritoriju Kruševca i da se uputio ka severu zemlje.

- On je poslednji put lociran u Trsteniku i odatle mu se gubi trag. Navodno je podigao novac s bankomata u Kruševcu. Verovatno su mu pare neophodne za bekstvo, a s obziorm na to da je iz kriminogene sredine, moguće je da ima nekoga ko bi pu pomogao da pređe granicu - kaže izvor i dodaje da Slaviša posle zločina nije dolazio kući, niti se javljao supruzi.

Podsetimo, Slaviša i Radislav su se kobne večeri našli na kraju sela kako bi raspravili neraščuišćene račune. Naime, oni su se posvađali zbog neispravnog kompresora, koji je Slaviša navodno dao Radislavu.

- Zakazali su obračun, kao neki dvoboj. Radislav je poneo pušku, međutim, Slaviša je zapucao iz kola, tako da Radislav nije imao prilike da se brani - podsećaju meštani i dodaju da je osumnjičeni ranije robijao.

Rođak osumnjičenog

On je bitanga, švercovao je drogu

Rođak osumnjičenog, Tomiša Milošević, kaže "da se desilo da je najgori ubio najboljeg".

foto: Kurir/D.Ilić

- Slaviša mi je rođak, ali je to bitanga koje su se svi klonili. Švercovao je drogu, imao je četiri automobila kojima je transportovao narkotike. Verujem da on ima veliku zaleđinu od onih viših, jer iako su svi znali šta on radi, niko ništa nije preduzimao - kaže Tomiša, koji je i sam bio na meti.

- Slaviša je pre sedam godina pucao na Tomišu, ali ga je promašio.