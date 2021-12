PROŠIRUJE SE ISTRAGA PROTIV NADRILEKARKE OLGICE? Čeka se saslušanje još 2 žene koje tvrde da ih je ona UNAKAZILA

Istraga protiv nadrilekarke Olgice Markanović, poznate kao barbi-doktorka se, kako se navodno saznaje, proširuje. Prema našim informacijama, biće saslušane još dve ženske osobe koje tvrde da ih je ona "unakazila".

Postoje indicije da će biti još njih, ali za sada je reč o pomenute dve.

Inače, naredno suđenje zakazano je za 17. decembar, tada bi trebalo da se pojavi drugookrivljena koja ne dolazi na pretrese jer ima visoko rizičnu trudnoću.

foto: Ana Paunković

Olgica je sredinom oktobra dobila nanogicu i od tada se nalazi u kućnom pritvoru. Posećuju je majka i sestra, a sa njom živi maloletno dete.

Markanović je uhapšena početkom februara ove godine zbog sumnje da je neovlašćeno pružala medicinske usluge iz oblasti estetike i izazvala zdravstvene probleme kod 11 oštećenih koje su se tada javile policiji.

Ona je uhapšena u pokušaju bega u Hrvatsku, a afera se iz Srbije prenela u BiH, jer je Olgica radila u Banjaluci i Sarajevu.

Markanović je bila vlasnica "medicinsko-estetskog centra Tayas" u Beogradu, a počinila je krivična dela teško delo protiv zdravlja ljudi, nadrilekarstvo, nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, a jednoj svojoj klijentkinji je rekla da "kupi diplomu medicinske škole" ako hoće da se "zaštiti" dok radi intervencije za koje nema dozvolu.

foto: Printscreen/Instagram

Ona nije varala samo svoje pacijente, već i klijente koji su joj plaćali na stotine evra da bi im držala lažne edukacije. Tako je E. T., klijentkinju iz Bosne i Hercegovine koja je krajem januara prošle godine krenula kod nje na edukaciju za tehniku uvećanja usana poznatu kao "russian lips", prvo prevarila, a potom i izvređala.

Inače, osim protiv Olgice, optužnica je podignuta i protiv J. T. zbog izvršenja krivičnog dela teško delo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu. Olgici i njenoj saučesnici stavlja se na teret da su krivično delo izvršile u periodu od 1. maja 2020. godine do 1. marta 2021. godine u neregistrovanom "medicinsko-estetskom centru Tayas" u Beogradu u ulici Drinička 8a. One su neovlašćenom i nepravilnom upotrebnom sredstva "plazma pen" prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih u vidu dubokih opekotina drugog B i trećeg stepena, uz istovremeno nedopuštenu primenu injekcione lokalne anestezije "lidokain - hlorida" koja je predstavljala rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije usled nepostojanja antišok terapije i edukacije okrivljenih, kao i same primene uređaja "plazma-pen" zbog korišćenja struje.

(Kurir.rs/Blic)