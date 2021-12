BRUTALNO UBISTVO ZBOG TARTUFA: Braća likvidirana u šumi, a optuženi se u sudnici branio OVAKO

Na početku suđenja Dejanu Eriću (39) iz Jarka kod Sremske Mitrovice, optuženom da je pre godinu dana u šumi u Jarku hicima iz vatrenog oružja ubio braću Predraga i Stanislava Jeličića dok su skupljali retke gljive, tartufe, optuženi se izjasnio da je razumeo optužnicu, ali da je u celosti ne prihvata.

- Razumem za šta sam optužen, ali ja priznajem samo navode optužnice vezano za nošenje oružja. Što se tiče svega ostalog, to ne priznajem. Ja sam sam u ovoj situaciji koja se desila branio svoj život - rekao je Dejan Erić, dok je njegov advokat istakao da će oni tokom suđenja dokazivati da je Dejan Erić počinio ubistvo u nužnoj odbrani. S druge strane, tužilaštvo tereti Erića za teško ubistvo.

Podsetimo, suđenje Eriću počelo je 6. decembra, tačno na godišnjicu ubistva braće Jeličić. Kako je Kurir ranije pisao, kobnog dana braća Jeličić i braća Erić bila su u šumi, gde su sakupljali tartufe.

- Posle ubistva Jeličića, policija je uhapsila i Dejana Erića, ali i njegovog brata Nebojšu. Međutim, tužilaštvo je odustalo od gonjena Nebojše, pa će on na suđenju svom bratu biti svedok, jer je on praktično jedini očevidac tragičnog događaja - objašnjava naš izvor.

Meštani Jarka ranije su za Kurir ispričali da su braća Jeličić i braća Erić imala problem pet godina.

- Braća Jeličić radila su s tartufima oko 15 godina. Ovo je veoma unosan posao, jer kilogram košta od nekoliko stotina pa do nekoliko hiljada evra. Jeličići su zakupili državnu šumu i imaju desetak parcela, manje-više cela šuma je njihova - rekli su meštani i dodali da Erići imaju samo jednu njivu od 10 ari i da su bili ljubomorni na ubijene. Tada su i istakli da su noć pre zločina braću Jeličić upozorili da im se sprema sačekuša, ali da ih oni nisu poslušali.

Supruga ubijenog Predraga, Maja Jeličić, u potresnoj ispovesti za Kurir je navela da je petoro dece ostalo bez očeva zbog tartufa.

- S druge strane, jedan osumnjičeni je već oslobođen, a za drugog se skupljaju nekakvi potpisi i potpisuje peticija kako bi se pustio iz zatvora. Kakva drskost, bezosećajnost i sramota - rekla je udovica i dodala:

- Kada sam jednom prilikom bila u Jarku, gde su ubijeni moj muž i njegov brat, ljudi su me pitali da li znam za peticiju koju Erićev otac nudi da se potpiše kako bi se on oslobodio. To me je šokiralo, zamislite vi to?! Tada sam čula i da smo deverova supruga i ja odustale od krivičnog gonjenja i da smo oprostile zločin Erićima. Kako da odustanemo, a petoro dece je ostalo bez očeva?!

Naša sagovornica kaže i da joj niko od Erića nije izjavio saučešće, a da je optuženi Dejan tokom pripremnog ročišta, održanog 6. decembra u Višem sudu U Sremskoj Mitrovici bio hladnokrvan. (Kurir.rs - B. T.)

