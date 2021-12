OGORČENA SUPRUGA UBIJENOG PREDRAGA JELIČIĆA: Petoro dece ostalo bez očeva zbog tartufa, a potpisuju peticiju za oslobađanje krivca

Petoro dece je ostalo bez oca zbog tarufa, ja sam ostala bez muža i devera. S druge strane, jedan osumnjičeni je već oslobođen, a za drugog se skupljaju nekakvi potpisi i potpisuje peticija kako bi se pustio iz zatvora. Kakva drskost, bezosećajnost i sramota!

Ovim rečima počela je ispovest za Kurir Maja Jeličić, supruga Predraga Jeličića (43), koji je 6. decembra 2020. brutalno ubijen zajedno sa svojim rođenim bratom Stanislavom (37), dok su u šumi kod Sremske Mitrovice brali skupocene gljive, tartufe.

predrag i stanislav jeličić brutalno ubijenu u šumi zbog tartufa foto: Facebook

Jedan brat oslobođen

Za ovaj zločin optužen je Dejan Erić (39) iz Jarka, koji je kobnog dana bio s bratom Nebojšom (37) u istoj šumi kao i braća i Jeličić. Dejanu Eriću nedavno je počelo suđenje pred Višim sudom u Sremskoj Mitgrovici, dok je protiv njegovog brata Nebojše Erića postupak obustavljen, pa će on na suđenju biti svedok.

- Dejan je na suđenju bio hladnokrvan, kao da se ništa nije dogodilo. Niko mi nije ni prišao od porodice Erić da izjavi saučešće, apsolutno ništa - priča razočarana udovica i dodaje da su se pre ovog zločina njen suprug i dever družili s braćom Erić.

dejan i nebojša erić foto: Privatna Arhiva

- Poznavali su se nekih 10 godina, a upoznali su se upravo kada su tražili tartufe. Ranije su i pili kafu zajedno - priča Maja Jeličić.

Ona dodaje da je prvo bila šokirana kada je tužilaštvo odustalo od gonjenja Nebojše Erića, a da se potom još više šokirala kada je čula da je njegov otac pokrenuo peticiju za oslobađanje i drugog sina Dejana, odnosno Nebojšinog brata.

- Kada sam jednom prilikom bila u Jarku, gde su mi i ubijeni muž i njegov brat, ljudi su me pitali da li znam za peticiju koju Erićev otac nudi da se potpiše kako bi se on oslobodio. To me je šokiralo, zamislite vi to?! - kaže supruga ubijenog Predraga Jeličića:

šuma u mestu jarak kod sremske mitrovice gde se dogodilo dvostruko ubistvo foto: Kurir

- Tada sam čula i da smo deverova supruga i ja odustale od krivičnog gonjenja i da smo oprostile zločin Erićima. Kako da odustanemo, a petoro dece je ostalo bez očeva?!

Nezainteresovani

Naša sagovornica dodaje i da je tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici pokazalo nezainteresovanost.

- Na pripremnom ročištu rečeno je da se svedoci više ne ispituju nego da se njihove izjave čitaju, što gubi svaki smisao neposrednosti ovog postupka - dodala je.

Optuženi Branio sam svoj život Na početku suđenja Dejanu Eriću, koje je održano 6. decembra u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, optuženi se izjasnio da je razumeo optužnicu, ali da je u celosti ne prihvata. kobna svađa oko skupocenih tartufa foto: Privatna Arhiva - Razumem za šta sam optužen, ali ja priznajem samo navode optužnice vezano za nošenje oružja. Što se tiče svega ostalog to ne priznajem. Ja sam sam u ovoj situaciji koja se desila branio svoj život - rekao je Dejan Erić, dok je njegov advokat istakao da će oni tokom suđenja dokazivati da je Dejan Erić počinio ubistvo u nužnoj odbrani. S druge strane, tužilaštvo tereti Erića za teško ubistvo.

Meštani Jarka Ljubomora dovela do tragedije Meštani Jarka su ranije za Kurir ispričali da su braća Jeličić i braća Erić imala problem pet godina. mesto zločina foto: Kurir - Braća Jeličić radila su s tartufima oko 15 godina. Ovo je veoma unosan posao, jer kilogram košta od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada evra. Jeličići su zakupili državnu šumu i imaju desetak parcela, manje-više cela šuma je njihova - rekli su meštani i dodali da Erići imaju samo jednu njivu od 10 ari i da su bili ljubomorni na ubijene. Oni su tada istakli da su noć pre zločina braću Jeličić upozorili da im se sprema sačekuša, ali da ih oni nisu poslušali.

