VLADISLAV IZ ERDEVIKA MORA DA PLATI KAZNU OD 130 MILIONA EVRA: Evo zbog čega! Muk u sudnici Specijalnog suda u Beogradu

BEOGRAD - Vladislav Funštajn (46) iz Erdevika, kome se pred Specijalnim sudom u Beogradu sudi zbog organizovanja međunarodnog šverca 800 kilograma kokaina, osuđen je u međuvremenu zbog istog dela u Španiji na sedam godina zatvora i rekordnu novčanu kaznu od 130 miliona evra!

Pored Funštajna, po 130 miliona evra moraće da plate i dvojica njegovih saučesnika, Meksikanac Emanuel Alehandro Aseves Kvevas (26) i državljanin Rusije Sergej Rašokin (50), čime ukupan iznos novčane kazne iznosi neverovatnih 390 miliona evra!, piše Informer.

To je u ponedeljak u Specijalnom sudu saopštio sudija Velimir Lazović, koji je obavestio sve prisutne da im je dostavljena pravosnažna presuda iz Španije, gde se protiv Funštajnove grupe vodio paralelni proces, koji je završen u julu. Funštajnov branilac Srdan Stanković tražio je potom od sudije da se postupak u Srbiji prekine jer je njegov klijent već osuđen za isto delo u Španiji. Na to mu je sudija odgovorio da bi to sada moglo da uradi samo tužilaštvo ukoliko odustane od gonjenja.

Suđenje je zatim odloženo za februar, jer su uvidom u ovu presudu iz Španije pregledani svi dokazi koji su sada na raspolaganju srpskom sudu. Preostali dokazi, koji su i ključni za ovaj slučaj, i dalje nisu stigli od španskih organa, iako ih je naše tužilaštvo ranije tražilo.

foto: Facebook

- Dostavili su nam šifru za disk koji smo još pre dobili, ali se ispostavilo da ta šifra ne radi. Onda su Španci poslali drugi disk, za koji ne znamo šta je i na koga se odnosi, pa ga nismo ni otvarali. Tužilaštvo će zato preko Evropola da nabavi traženu dokumentaciju - objasnio je sudija Lazović.

Podsetimo, Funštajn je uhapšen 24. avgusta 2019. nakon što je španska policija na njegovom jedrenjaku "Siskejp" u Atlantskom okeanu, nedaleko od Azorskih ostrva, pronašla 800 kilograma kokaina u paketima na kojima je bila slika Gavrila Principa! Droga je, kako se ispostavilo, preuzeta u Meksiku i preneta je preko Atlantskog okeana u Evropu.

Funštajn je bio kapetan broda, a sa njim je uhapšena i njegova dvočlana posada - Rus i Meksikanac. Tokom višemesečnog praćenja, utvrđeno je da je Rus prethodno dolazio u Srbiju, gde se dogovarao sa Funštajnom oko prevoza kokaina. Meksikanac, koji je po zanimanju morski biolog i profesionalni ronilac, verovatno je trebalo da odloži kokain u more prilikom dolaska do Evrope, kako bi ga kupci preuzeli gliserima.

Inače, u Srbiji su gotovo istovremeno privedeni Mirko Đanković (68) i njegov sin Dragan Đanković (41) iz Šida, kao i Borislav Istijanović, zbog sumnje da su Funštajnu i drugim članovima grupe uplaćivali novac koji je korišćen za šverc kokaina. Sume su se kretale od 600 do 2.000 evra.

foto: MUP Srbije

Svi oni su negirali krivicu pred našim sudom i tvrdili da nemaju veze sa krijumčarenjem droge, te da su novac uplaćivali jer ih je tako Funštajn zamolio. Vremenom se ispostavilo da je iza šverca kokaina stajao zapravo zloglasni "kavački klan" i da je preuzimanje tovara u luci Porto u Portugaliji trebalo da organizuju članovi slovenačke ćelije te bande, ali ih je policija u tome preduhitrila!

To piše u krivičnoj prijavi koju je policija Slovenije predala tamošnjem Specijalnom državnom tužilaštvu. Prijavom je obuhvaćeno 48 identifikovanih i više neidentifikovanih članova "kavačkog klana", među kojima su Podgoričanin Milan Vujotić, s nadimkom na Skaju "Lavitese", kao i šefovi slovenačke grupe "kavčana" Filip Vrzić (na Skaju "Drug", "10NO") i Klemen Kadivec ("Tom Ford", "Sandman").

Vladislav Funštajn, profesionalni skiper, osuđen je u februaru 2015. i u Hrvatskoj na tri i po godine zatvora zbog šverca 100 kilograma marihuane, kao i na novčanu kaznu od 4.650 evra. On je tada sa još šestoricom hrvatskih državljana bio optužen da je od kraja 2008. do septembra 2014. prošvercovao u Istru ukupno 100 kilograma marihuane, koju je prethodno nabavljao u Srbiji i Crnoj Gori. Poslednju turu od oko 19 kilograma droge preneo je iz Crne Gore na jahti "Vesna". Uhapšen je na jednom parkiralištu u mestu Milinki u Hrvatskoj prilikom primopredaje marihuane, koju je nosio u ruksaku i koferu.

Kurir.rs/Informer