SRBIN JEDNA OD ŽRTAVA STRAVIČNE NESREĆE U MAĐARSKOJ: Krijumčario migrante i bežao od policije, pa se zakucao u kuću

Srpski državljanin poginuo je u stravičnoj nesreći koja se dogodila 13. decembra u Morahalomu blizu granice sa Srbijom. U nesreći je stradalo još šestoro ljudi, a mađarske vlasti rade na tome da identifikuju žrtve.

Prema saopštenju mađarske policije, srpski državljanin koji je vozio automobil sa migrantima je poginuo na licu mesta, a pored njega stradalo je još šestoro migranata.

Na osnovu podataka do kojih se došlo tokom istrage, dvojica krijumčara su pokupili ilegalne migrante u blizini Ašothaloma i sa njima krenuli ka Segedinu.

Drugi Srbin, koji je navodno bio na mestu suvozača, povređen je, kao i troje graničara.

Policija je uhapsila preživelog Srbina i on se nalazi u pritvoru. Protiv njega se vodi postupak u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima.

Da podsetimo, do nesreće je došlo kada je automobil srpskih registracija koji je krijumčario migrante udario u kuću u Mađarskoj.

Policija je rekla ranije da se nesreća dogodila oko 23.40 kada je vozač automobila sa registarskim tablicama Srbije odbio da se zaustavi na kontroli u mestu Morahalom blizu srpsko-mađarske granice.

Vozač, državljanin Srbije, pokušao je da pobegne vozeći vrlo brzo, te je udario u kuću i prevrnuo se.

Mediji su tada preneli da je poginulo sedam osoba, a da su četiri povređene.

U Mađarskoj je za trgovinu ljudima zaprećena kazna zatvora od jedne do pet godina u standardnom slučaju i do pet do petnaest godina u kvalifikovanom slučaju. Organizator ili izvršilac krivičnog dela može biti osuđen na kaznu zatvora od deset do dvadeset godina, navodi se u saopštenju mađarske policija objavljenom na sajtu.

(Kurir.rs/Telegraf)