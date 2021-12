CRNOGORSKOG BIZNISMENA I ĆERKU OPTUŽILI ZA ŠVERC DROGE: Krijumčarenje TONE I PO KOKAINA povezan i sa brutalnim likvidacijama!?

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Budimira i Marine Krstović zbog šverca više od 1,2 tone kokaina. Više državno tužilaštvo oglasilo se danas ovim povodom, saopštivši sledeće:

"Nakon sprovedene istrage i analize svih prikupljenih dokaza i podataka, Više državno tužilaštvo u Podgorici je dana 23.12.2021. godine, podiglo optužnicu protiv okrivljenih B.K. i M.K., zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - kokain u količini od 1.206,253 kilograma, koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici radi odlučivanja po istoj", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Podsećamo da je tovar droge vredne 100 miliona evra stigao baš u njihov hangar u selu Mojanovići kod Podgorice i da je Marina na saslušanju, kako su naveli crnogorski mediji, rekla da je banane naručila od dobavljača s kojim godinama sarađuju i da sa drogom nema nikakve veze. Marina i Budimir privedeni su kada je u njihovom hangaru pronađen praćeni tovar kokaina, potom ekspresno pušteni da se brane sa slobode.

Iako su za ovu nezakonitu trgovinu narkoticima koji su bili sakriveni u pošiljci sa bananama i čija je vrednost procenjena na više od sto miliona evra osumnjičeni otac i ćerka, Budimir (66) i Marina Krstović (27), naručioci ovog posla tek treba da budu otkriveni.

O tome je nakon njihovog hapšenja potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović rekao:

- Ne mogu da otkrivam detalje operacije, ali mogu da kažem kako je ovde cilj da se dođe do glavnih, do vrha piramide i očekujem da će se taj rezul- tat i postići. Ovde nije reč samo o trgovini drogom ili cigaretama već io ubistvima koja su se dešavala u prethodnom periodu. Spreman sam da se žrtvujem kako bi postigli rezultate - kazao je Abazović nedavno za jedan crnogorski medij.

Da podsetimo Budimir Krstović već 30 godina sa svojom porodicom živi u Beogradu. Najveći je uvoznik banana na ovom području. Porodica Krstović ima veliku hladnjaču na svom imanju u Zeti й Staroj Pazovi. Na svakih 15 do 20 dana iz Južne Amerike stižu im kontejneri s nekoliko desetina kilograma južnog voća, uglavnom banana - otkriva naš sagovornik.

Kontejner u kojem je pronađena droga je, prema njegovim rečima, natovaren početkom avgusta u Južnoj Americi i on je prekookeanskim brodom stigao do Italije. Tu je, kaže naš sagovornik, pretovaren na manji brod koji je trebalo da robu razveze po lukama Sredozemlja.

Krstović i zaposleni u njegovoj firmi te banane vide tek pošto one budu dovezene do njihove hladnjače. Oni nemaju nikakav dodir s pakovanjem, prepakivanjem, utovarom, pretovarom, carinjenjem. Postoje indicije da su kontejneri ove firme i ruta kojom su oni prevoženi od Ekvadora do Crne Gore iskorišćeni za šverc kokaйna. Američka agencija za suzbijanje narkotika (DEA) zainteresovala se za ovaj slučaj, pre svega zato što istraga nije utvrdila nešto novo u odnosu na ono što se znalo na početku istrage - tvrdi sagovornik.

O pošiljci kokaina koji je pronađen u kontejneru sa bananama crnogorsku carinu i istražne organe najverovatnije je obavestila DEA.

Marina Krstović uhapšena je 26.avgusta, a njen otac Budimir dan kasnije zbog sumnje da su učestvovali u švercu 1.400 kilograma kokaina zaplenjenog uzetskom selu Mojanovići. U akciji koja je rezultirala zaplenom kokaina učestvovali su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, barskog i podgoričkog Centra bezbednosti, Uprave prihoda i carina i Više tužilaštvo u Podgorici.

