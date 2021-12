MAJKA GORANA ĐOKIĆA U NOĆI ZLOČINA VIDELA ČOVEKA U CRNOM MANTILU: Otkrila jeziv detalj koji je prethodio ubistvu tročlane porodice

Stojanka Đokić, majka Gorana Đokića (57), koji je sa suprugom Gordanom (56) i ćerkom Lidijom (26) ubijen 27. septembra, iznela je podatak koji ledi krv u žilama.

Ona je rekla da je u noći nestanka porodice Đokić, dok su još bili kod nje, nedaleko od njihove kuće uočila manji crni auto iz kojeg je izašao mukrarac u kaputu ili mantilu do kolena.

- Da li uopšte ova informacija ima nekakve veze sa celim slučajem ili se radi o nečemu potpuno nebitnom, po svemu sudeći moraće da se proveri u toku istrage. Moravska ulica u kojoj stanuju i Đokićeva majka i prvoosumnjičeni Goran Džonić ima oko 80 kuća i veoma je frekventna, iako ne izgleda tako na prvi pogled. Budući da je kolovoz jako uzak, automobili se mogu parkirati samo na uzanim proširenjima kojih ima na pojedinim mestima, a auto koji je videla Stojanka bio je parkiran baš na tom mestu koje je u blizini njihove kuće.

Da li je to bio neko od komšija ili je bio gost kod nekog od komšija, najverovatnije će biti provereno ukoliko tužilaštvo proceni da ima potrebe za tim - kaže izvor.

Zoran Vitković, advokat porodice Đokić, kaže da je Stojanka pomenula da je taj auto videla 26. septembra u večernjim satima, dok su Goran, Gordana i Lidija još bili kod nje.

- Pomenula je da je dok je odlazila do podruma da uzme neke stvari videla auto koji je bio ispod neke bandere koja ima rasvetu. Samo je zapazila da je to bio neki manji auto crne boje, da je iz njega izašo muškarac u mantilu do kolena i drugih detalja nije mogla da se seti, ali je potvrdila da se nije radilo o džipu, pošto ona zna za razliku između limuzine i džipa.

To je bilo u noći kada se dogodilo ubistvo, dok je porodica još bila kod nje. To je stvar koju treba da ispita policija, da li to ima veze s tim - kaže Vitković.

On potvrđuje da takvo vozilo do sada nije figuriralo u istrazi ni po kakvom osnovu.

- Do sada se spominjalo jedino vozilo crvene boje, mnoge su kamere pregledane a najverovatnije da policija još radi na nekim detaljima koji mogu da budu od presudne važnosti tokom istrage, da se utvrdi možda još neki detalj koji može da razotkrije mnogo što šta. To vozilo do sada nije figuriralo, može da se dogodi da su neko vozilo takve boje i to lice dolazili kod nekog u komšiluku, slučajno - kaže Vitković.

Goran Džonić je uhapšen 21. oktobra i optužen za teško ubistvo tročlane porodice Đokić. Nakon toga su lisice stavljene na ruke i njegovim sinovima Stefanu, koji je pripadnik Vojske Srbije, i Milanu, koji je vatrogasac, a koje je upleo u slučaj jer je na pitanje, da li su sposobni da počine ovakav zločin, odgovorio “možda i jesu”.

Nakon toga je krivicu za otmicu i ubistvo Đokića prebacio na braću A.M. i K.M. poznate pod nadimkom Jojke, ispričavši kako su ga ucenili i primorali da im pomogne da zaustavi auto Đokića, a jednog od njih i da je direktno likvidirao troje Đokića. No, i braća Džonić i braća Jojke imaju alibije da su kobne noći bili na drugom mestu, a svi dokazi za sada upućuju na sumnju da iza mostruoznog zločina stoji Goran Džonić. Sud je nedavno produžio pritvor svoj petorici osumnjičenih.

